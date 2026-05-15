Este jueves se dieron a conocer los avances de las instalaciones que serán sede del Xokerball Americup 2026, a desarrollarse del 20 al 24 de mayo, en la Plaza de la Mexicanidad.



Medios de comunicación, influencers y creadores de contenido pisaron por primera vez la cancha de pasto sintético, donde 16 países mostrarán su talento con el balón de futbol.



Los países que competirán en partidos 6 vs 6 son México, Estados Unidos, Panamá, Bélgica, Argentina, Colombia, Guatemala y Haití.



También estarán Chile, Honduras, Canadá, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Paraguay y República Dominicana.



El estadio tendrá una capacidad para tres mil personas, quienes podrán disfrutar del torneo de manera gratuita.



Durante la reunión se dieron a conocer detalles técnicos de lo que se podrá vivir y disfrutar durante cinco días, en Ciudad Juárez.



Pantallas LED de gran tamaño, juegos, variedad de antojitos y todo en un ambiente familiar.



La inauguración del Xokerball Americup 2026 será el 20 de mayo, a las 8:00 de la noche, previo al partido entre México contra Estados Unidos.