jueves, mayo 14, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Pide Marco Bonilla cerrar filas por Chihuahua ante jóvenes empresarios de Cuauhtémoc
Portada

Pide Marco Bonilla cerrar filas por Chihuahua ante jóvenes empresarios de Cuauhtémoc

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo un encuentro con jóvenes empresarios de Cuauhtémoc, donde llamó a trabajar en unidad para defender el futuro de Chihuahua ante los retos económicos, de seguridad y desarrollo que enfrenta el estado.

En la reunión participaron representantes de sectores como agricultura, ganadería, producción lechera, comercialización, energías alternativas, construcción, gasolineras y transformación de la manzana, quienes compartieron inquietudes sobre la situación actual de la región.

Durante su mensaje, Marco Bonilla destacó que Chihuahua necesita fortalecer su competitividad, cuidar al sector productivo y mantener firmeza frente a los problemas que afectan al campo y la economía.

Asimismo, expresó preocupación por las condiciones que enfrenta actualmente el sector agropecuario, particularmente en temas relacionados con el agua, financiamiento y producción.

banner

También advirtió sobre los riesgos de inseguridad y presencia del crimen organizado en distintas regiones del país, señalando que Chihuahua debe mantenerse fuerte en seguridad y desarrollo institucional.

Por ello, pidió a empresarios y ciudadanos involucrarse activamente en la construcción de un proyecto que priorice infraestructura, salud, conectividad y apoyo al sector productivo.

Durante el encuentro, Marco Bonilla compartió parte de su experiencia al frente del Gobierno Municipal de Chihuahua y señaló que la cercanía con la ciudadanía y el trabajo coordinado han permitido consolidar resultados en la capital del estado.

Por su parte, el empresario Sigifredo Corral destacó la importancia de mantener una visión conjunta entre gobierno y sector empresarial para impulsar el desarrollo de Cuauhtémoc y de toda la región.

You Might Also Like

You may also like

Entregan semáforos del BRT al Municipio

Ya falta poco para el Xokerball Americup

Alcalde entrega volantes para informar de obras educativas y urbanas en Conalep...

Denunciará regidora a la dirigente estatal del PAN por ofensas a las...

Reconocen a Chihuahua a nivel nacional por estrategia en atención a la...

Políticos de Sinaloa vinculados al narcotráfico deben dar la cara al pueblo...