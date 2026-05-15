La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a los políticos de Sinaloa señalados por sus vínculos con el narcotráfico a dar la cara al pueblo de México.

Que no se escondan ni guarden un silencio cómplice pues los mexicanos merecen una explicación, señaló en sus redes sociales, al tiempo que afirmó que “en nada le ayuda a la vida pública de México que permanezcan escondidos, porque cada día que lo hacen parecen más culpables”.

“Hago un llamado para que los políticos de Sinaloa vinculados con el narcotráfico le den la cara al pueblo de México. Que no se escondan ni guarden un silencio cómplice. Nada le ayuda a la vida pública de México que permanezcan escondidos, porque cada día que lo hacen parecen más culpables. Los mexicanos merecen una explicación”, escribió en su cuenta oficial de X.

Ayer en la tribuna parlamentaria de la Comisión Permanente, la diputada presidenta pidió a los legisladores tomar una postura clara y definir si están del lado del narco o de los ciudadanos.

Asimismo, cuestionó la defensa a los cárteles y la molestia con la gobernadora Maru Campos por desmantelar un narco laboratorio.

“¿Por qué defienden tanto a los cárteles? ¿Por qué se enojan tanto que una gobernadora haga su trabajo y desmantele un narco laboratorio? ¿En dónde ustedes se ponen a pensar en las y los mexicanos? ¿Cuándo?”, dijo en su intervención.

Insistió en que es evidente que hay dos tipos de políticos: los corruptos que están del lado del narcotráfico, defienden a los cárteles y se benefician por la muerte, la desaparición y el consumo de las drogas y otro tipo de políticos, como la gobernadora Maru Campos, que defiende a las familias de Chihuahua, al priorizar la legalidad y el respeto para su estado.

“¿Saben por qué ya no piensan en los mexicanos? Porque piensan como narcolegisladores, como narcopolíticos, como narcoprivilegiados”, sostuvo.

Esa es la razón, abundó, por la que los chihuahuenses agradecen a su gobernadora por estar de lado de la gente y tener altura de miras.

“No se confundan, compañeros. Si ustedes quieren defender a los corruptos de Sinaloa, adelante, síganlo haciendo porque, claramente, hoy la gente está del lado de los buenos”, finalizó.