Las diputadas federales Carmen Rocío González Alonso y María Angélica Granados Trespalacios, así como el senador Mario Humberto Vázquez Robles, integrantes de los grupos parlamentarios del PAN en el Congreso de la Unión, denunciaron ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por presuntas irregularidades, posibles actos de corrupción y un probable daño al erario en la concesión del servicio de recolección de basura.

La diputada Rocío González señaló que se solicitó a la ASF investigar posibles faltas administrativas, delitos y afectaciones patrimoniales relacionadas con el manejo de recursos públicos federales y municipales en las cuentas públicas de 2022, 2023 y 2024, ante la presunción de daños o perjuicios a la Hacienda Pública.

Indicó que, entre las principales irregularidades, se encuentra la adjudicación del servicio a la empresa Aseo Municipal, S.A. de C.V., para prestar el servicio de recolección de basura en las zonas 3 y 4 de Ciudad Juárez. De acuerdo con los antecedentes del caso, la empresa fue constituida en febrero de 2023; sin embargo, con apenas cinco meses de operación obtuvo un millonario contrato por 15 años, con vigencia hasta 2038.

González Alonso agregó que, al firmarse dicho contrato, se contempló un monto máximo de 42 millones 394 mil 883 pesos; no obstante, las condiciones fueron modificadas posteriormente y, de forma atípica, se incrementó el IVA del 8 al 16 por ciento, pese a que se mantuvo la tarifa base de 625.79 pesos por tonelada de basura recolectada.

Mencionó que Cruz Pérez Cuéllar debe explicar el otorgamiento de dicha concesión y aclarar sus vínculos con el empresario Carlos Alberto Velázquez Nieto, propietario de Energética Carvel y de Aseo Municipal, quien es investigado por la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con el huachicol.

Añadió que, debido a las investigaciones ministeriales, 47 de las 75 unidades recolectoras de Aseo Municipal quedaron aseguradas e imposibilitadas para operar, lo que afectó el servicio de recolección. Por ello, señaló que Cruz Pérez Cuéllar no puede deslindarse y decir que no tiene nada que ver. “Tiene que dar la cara y decir qué pasó con el dinero de los juarenses”.

Por su parte, la diputada Granados Trespalacios indicó que la denuncia ante la ASF también incorpora irregularidades en el arrendamiento de ocho barredoras mecánicas a la empresa PYPRA, S.A. de R.L., mediante un contrato superior a los 105.6 millones de pesos, en el que se detectaron sobreprecios y deficiencias en la prestación del servicio.

Además, añadió que, en una auditoría anterior, la ASF identificó irregularidades en las operaciones relacionadas con el contrato de recolección de basura, así como deficiencias en la integración de los expedientes de contratación.

En tanto, el senador Vázquez Robles advirtió que la corrupción no puede quedar impune ni convertirse en un negocio a costa de los ciudadanos.

“Cruz Pérez Cuéllar era el presidente municipal cuando se entregó la concesión y tiene que explicar qué fue lo que recibió a cambio de otorgar a una empresa, con apenas cinco meses de haberse constituido, un contrato millonario por 15 años para manejar la basura en Ciudad Juárez”.

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