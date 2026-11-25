Agentes federales antidrogas custodiaban un negocio de fentanilo desde todos los ángulos, vigilando el estacionamiento y el vestíbulo de un hotel en lo que un avión de reconocimiento supervisaba desde lo alto.

Las autoridades observaron que el comprador llegó a las 14:24 horas en una camioneta blanca y saludó con desenfado a un mensajero con cresta mohicana antes de entrar al Home2 Suites. Ocho minutos después, salieron cada uno por su lado bajo el sol abrasador: uno de ellos cargaba una mochila repleta con hasta 100 mil pastillas adulteradas para el dolor potencialmente mortales.

Pero la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) no intervino aquel domingo de agosto de 2024. Pasaron ocho meses antes de que los agentes desmantelaran la importante red de fentanilo que inundaba el suroeste de Estados Unidos mientras el país se tambaleaba por una epidemia de muertes por sobredosis de opioides.

La decisión de la DEA de no actuar encajaba en un patrón recurrente, ya que los agentes permitieron que cantidades asombrosas de fentanilo llegaran a las calles.

La controvertida táctica ha motivado investigaciones estatales y federales desde que The Associated Press reveló en junio que, en años recientes, agentes en Nuevo México permitieron que cientos de miles de pastillas de fentanilo no fueran incautadas. En ese momento, la DEA negó que hubiera permitido a sabiendas el tráfico de un opioide sintético que la Casa Blanca ha designado como “arma de destrucción masiva”.

Esa negación, sin embargo, ha sido desmentida aún más por nuevos hallazgos de la AP, según los cuales la DEA permitió el tráfico de al menos 1.4 millones de pastillas más entre agosto de 2024 y abril de 2025, mientras se acercaba al mayor decomiso de fentanilo en la historia de Estados Unidos. La AP basó su recuento en miles de páginas de documentos judiciales, registros de investigación, informes detallados de escuchas telefónicas y 12 horas de video de vigilancia de la DEA.

Según la investigación de la AP, mientras los agentes observaban, los traficantes movieron grandes paquetes de pastillas en contenedores de plástico y bolsas de lona que pasaron por hoteles muy transitados, complejos de apartamentos, alquileres de Airbnb y bodegas de autoalmacenamiento en seis estados.

En su recuento, la agencia no incluyó numerosos negocios de droga mencionados en los registros que no contenían cifras específicas de pastillas o que no fueron vigilados por la DEA.

“Todo el mundo quiere al pez gordo, pero el pez gordo no está garantizado”, afirmó Brian Besser, exdirectivo de la DEA que supervisó la división de las Montañas Rocosas de la agencia.

“Cuando se trata de una sustancia que puede quitar tantas vidas humanas, no se puede apostar así”.

Desde hace tiempo, la DEA ha permitido que las drogas “circulen”

En ocasiones, la DEA ha permitido que los traficantes sigan operando bajo estricta vigilancia cuando los agentes sospechan que están moviendo cocaína, heroína y mariguana, para no alertar a objetivos mayores, una estrategia conocida como permitir que las drogas “circulen”.

Sin embargo, se suponía que el fentanilo sería distinto. La droga representa un peligro tan inusitado que, durante años, la agencia impulsó una campaña de seguridad pública con el lema Una sola pastilla puede matar.

En 2017, el Departamento de Justicia comenzó a ordenar a los agentes que incautaran fentanilo siempre que fuera “practicable”, ya que incluso el contacto no intencional puede resultar mortal. No obstante, las autoridades flexibilizaron esas reglas en 2024 para dar más discrecionalidad a los agentes, aun después de que el denunciante de la DEA David Howell cuestionara la moralidad y la eficacia de dejar que el fentanilo llegara a las calles.

“Los agentes andan en un auto cubierto con ‘Una sola pastilla puede matar’ y, al mismo tiempo, dejan circular cientos de miles de pastillas de fentanilo”, señaló Kevin Small, excolega de Howell. “Son hipócritas”.

Los informes de la AP impulsaron una solicitud de supervisión en el Congreso y una investigación penal por parte del fiscal general de Nuevo México, en medio de la indignación bipartidista.

Aunque la crisis del fentanilo ha disminuido desde su punto máximo, sigue afectando a Nuevo México, donde autoridades de Albuquerque declararon recientemente un estado de emergencia y, la semana pasada, demandaron al Departamento de Justicia por 153 millones de dólares en daños y perjuicios. Las muertes por sobredosis de la droga —gran parte de ella fabricada de manera rudimentaria en México— se dispararon 44 por ciento el año pasado en el estado.

“Esto es como intentar evitar que mi casa se incendie negociando con un pirómano”, dijo en una entrevista la gobernadora demócrata de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, refiriéndose a la DEA.

“Participan plenamente en el encubrimiento porque saben que se pasaron de la raya y que está mal”.

Un vocero de la DEA declinó responder preguntas debido a una revisión en curso por parte del inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La agencia había dicho previamente que sus decisiones fueron legales y estuvieron coordinadas con fiscales federales para evitar daños al público.

“Nuestra respuesta no ha cambiado”, escribió por correo electrónico la vocera de la DEA, Amanda Wozniak.

La oficina del fiscal federal en Nuevo México y el Departamento de Justicia declinaron responder preguntas.

“El Departamento de Justicia está comprometido a utilizar todas las herramientas legales disponibles para identificar, trastocar y desmantelar a las organizaciones responsables de traficar fentanilo a nuestras comunidades”, escribió en una declaración enviada por correo electrónico Tessa DuBerry, portavoz de fiscalía federal.

DEA identificó rápidamente al presunto líder de la red de distribución

Quienes defienden el enfoque de la DEA de esperar y ver han dicho que puede conducir a decomisos mayores y a la caída de jefes de más alto rango. En este caso, las autoridades iniciaron una investigación en el verano de 2024 sobre Heriberto Salazar Amaya, el presunto líder de una red de tráfico que, según los fiscales, generaba hasta 2 millones de dólares al mes en ventas.

El mexicano de 38 años, que había estado en el radar de la DEA durante una década, fue arrestado en abril de 2025 acusado de narcotráfico y se prevé que sea juzgado el próximo año. Se ha declarado inocente. Sus abogados defensores no respondieron a solicitudes de comentarios.

Los fiscales federales han acusado a otras 15 personas en el caso, muchas de ellas mensajeros de bajo nivel. Una docena de ellas se han declarado culpables, en su mayoría por cargos de drogas. No se ha identificado a ninguno de los proveedores extranjeros del grupo en México.

La investigación de la DEA fue extensa y requirió destreza, mientras los agentes escuchaban cada movimiento de la red.

Los agentes instalaron cámaras encubiertas en calles residenciales y en instalaciones de autoalmacenamiento, y en una ocasión casi echaron a perder la vigilancia cuando un técnico de la DEA quedó hombro con hombro con un mensajero en el ascensor de un Extra Space en Albuquerque.

La DEA confirmó la identidad de Salazar Amaya mediante una serie de llamadas engañosas, entre ellas, una en la que varios agentes en un restaurante de Las Vegas lo filmaron en secreto mientras respondía una llamada de una mujer que preguntaba por una lavadora y una secadora en venta.

“Tiene el número equivocado”, respondió Salazar Amaya antes de colgar.

En grabaciones de llamadas telefónicas interceptadas revisadas por la AP, Salazar Amaya, de voz suave, sonaba más como un operador de central telefónica que como un capo del narcotráfico. Con una cadena de alias y 14 teléfonos, se le escucha tomando pedidos y enviando mensajeros para entregar grandes encargos de drogas a importantes distribuidores desde Phoenix hasta Denver.

“Estoy súper estresado”, le dijo Salazar Amaya a un comprador, al explicar que había acudido a un servicio de urgencias por visión borrosa y un dolor de cabeza insoportable.

Alquileres de Airbnb desempeñaron un papel crucial

Las estancias de corta duración sirvieron como un eje logístico de la red, según los registros judiciales. Los traficantes se alojaban en Airbnbs —Salazar Amaya dejó una reseña pública de uno— donde contaban efectivo, almacenaban enormes bolsas de pastillas de fentanilo y usaban básculas digitales para preparar las entregas.

La DEA vigiló con frecuencia estas residencias, registrando los envíos desde la calle y con un avión de reconocimiento en lo alto.

En su proceso de entrar y salir de hoteles y unidades de almacenamiento, los distribuidores tomaron medidas para protegerse. Agentes de la DEA encontraron una caja de mascarillas N95 en un Airbnb, de acuerdo con fotografías de la escena del crimen revisadas por la AP. Varios alquileres utilizados por los traficantes siguen anunciados hoy.

En un comunicado, Airbnb dijo que se enteró por primera vez a través de las fuerzas del orden después de que los distribuidores fueron arrestados y que nunca se le informó que la investigación tenía que ver con fentanilo.

Varios expertos señalaron que la DEA debió alertar de inmediato a Airbnb y a las autoridades sanitarias para que las propiedades pudieran ser revisadas por posible contaminación.

“Es impactante y aterrador”, expresó Michael Polkabla, consultor de riesgos ambientales que ayuda a las fuerzas del orden a limpiar derrames de fentanilo.

“Cada vez que se manipula fentanilo, se dejan residuos importantes”.

En el transcurso de la investigación, el fentanilo llegó a muchas comunidades de Nuevo México.

Los agentes vigilaron un envío de 370 mil pastillas de la droga en un parque y área de juegos de Albuquerque, donde un traficante a duras penas pudo sacar un enorme contenedor de almacenamiento de un vehículo.

Observaron cómo varios mensajeros que conducían en autos en caravana transportaron 200 mil pastillas a una casa en el histórico vecindario de Agua Fría, en Santa Fe.

Y presenciaron cómo los traficantes accedieron casi 500 veces a una unidad de autoalmacenamiento abastecida con fentanilo, recurriendo a reservas aparentemente inagotables de la droga.

Casi todas las pastillas siguen sin aparecer hasta ahora: una pérdida que la DEA atribuyó a la necesidad de proteger una investigación delicada mientras buscaban rastrear el origen del fármaco hasta México.

“Una pequeña intervención de nuestra parte podría provocar un efecto dominó que lo arruine todo”, declaró el agente de la DEA David Zimmerman ante un jurado federal el año pasado.

“Hay que tener una estrategia sobre cuándo se puede detener a la gente o retirar cosas o intentar interceptar narcóticos en estas grandes investigaciones”.

No está claro por qué la DEA decidió desmantelar la red cuando lo hizo. Cuando terminó de realizar arrestos y allanar casas de seguridad, la entonces secretaria de Justicia, Pam Bondi, promocionó el decomiso récord de 4 millones de pastillas como prueba de que el Departamento de Justicia se toma en serio la amenaza del fentanilo.

En una conferencia de prensa realizada en mayo de 2025, sacó de su bolsillo un pequeño frasco de vidrio para subrayar los singulares peligros de la droga.

“Parecen unos granos de sal”, dijo. “Esto es lo que se necesita para matarte”.

Milenio