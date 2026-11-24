Chihuahua, Chih., a 23 de noviembre de 2026.- Marco Bonilla, coordinador estatal de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad, recorrió las calles de la colonia Unidad Proletaria (UP), donde dialogó con vecinos y escuchó sus inquietudes.

Durante el recorrido, los vecinos reconocieron diversos resultados de su administración municipal y compartieron necesidades relacionadas con la movilidad, entre ellas la instalación de topes y una mayor frecuencia del transporte público.

Asimismo, plantearon la necesidad más de apoyos para personas con discapacidad y adultos mayores, por lo que les dio a conocer los que otorga el Gobierno Municipal a través de áreas como la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, el DIF Municipal así como el IMPAS.

Bonilla señaló que está retomando los recorridos por las colonias para conocer de primera mano las necesidades de las familias y escuchar sus planteamientos.

Durante la jornada estuvo acompañado por Alan Falomir y simpatizantes del Partido Acción Nacional.