Con el propósito de facilitar la realización de diversos trámites oficiales y brindar certeza documental a las familias juarenses, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social y en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento, llevó a cabo la entrega de más de 320 cartas de residencia de manera gratuita.



Durante el evento, el director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, destacó que esta acción responde al compromiso de la administración municipal de acercar los servicios a la ciudadanía y eliminar obstáculos para quienes requieren este documento oficial.



“El alcalde, desde que le planteamos la posibilidad de otorgar este apoyo sin costo, dio la instrucción de facilitar el trámite. Incluso, en algunos casos trasladamos a las personas desde sus colonias hasta la presidencia municipal para que pudieran realizar el procedimiento. Lo hacemos con gusto porque este documento les permitirá acceder a otros trámites tanto municipales como estatales y federales”, expresó.



Vallejo Quintana reconoció el trabajo del personal de la Dirección General de Desarrollo Social y de la Secretaría del Ayuntamiento, quienes laboraron de manera coordinada para hacer posible la entrega de los documentos.



Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza, quien asistió en representación del alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel, reiteró que el Gobierno Municipal continuará impulsando acciones que beneficien directamente a la población.



“Este trámite es muy importante porque permitirá a más de 320 personas acceder a diversos procedimientos que antes no podían realizar. Seguiremos trabajando para acercar este tipo de apoyos a la ciudadanía y facilitarles los servicios municipales”, señaló.



En representación de las personas beneficiarias, Silvia Patricia Ávila, de las colonias Campesina II y III, agradeció el respaldo brindado por el Gobierno Municipal y por el equipo de la Dirección General de Desarrollo Social, al señalar que este documento abrirá la puerta a futuros apoyos para las familias.



Asimismo, Lorenza Vascorro, representante de la colonia Vista Hermosa, expresó que las cartas de residencia representan un documento de gran utilidad para acreditar la posesión de sus propiedades y facilitar la realización de distintos trámites oficiales.



Las autoridades realizaron la entrega simbólica de las cartas de residencia a un grupo de beneficiarios, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de acercar servicios y atender de manera oportuna las necesidades de las y los juarenses.



El presídium estuvo integrado por Silvia Patricia Ávila, representante de las colonias Campesina II y III; Lorenza Vascorro, representante de la colonia Vista Hermosa; Hugo Alberto Vallejo Quintana, director general de Desarrollo Social; y Miguel Mendoza, secretario del Ayuntamiento, quien asistió en representación del alcalde Héctor Ortiz Orpinel.