El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) culminó la primera etapa de graduaciones de la generación 2023-2026, en la que 3 mil jóvenes de los planteles Parral, Santa Bárbara, Cuauhtémoc y los tres centros educativos de Ciudad Juárez concluyeron su preparación académica.

Omar Bazán Flores, director general de la institución, destacó la disciplina y el esfuerzo de las y los egresados, a quienes exhortó a continuar con su preparación profesional, al tiempo que reconoció el respaldo de sus familias durante esta etapa.

Señaló que cada generación representa la consolidación de un proyecto educativo que aporta a la sociedad personas con valores y competencias para incorporarse al sector productivo o continuar sus estudios universitarios.

A los eventos asistieron autoridades locales, familiares y representantes del sector empresarial, quienes reconocieron especialmente a las y los alumnos del modelo de Formación Dual por su vinculación con el entorno laboral.

La institución también distinguió por su excelencia académica a Fernanda Gómez, Cielo Sheccid, Brisa Rodríguez, Estefanía Santos, Giselle Arenas, Adrián Flores y Víctor Rivera, quienes obtuvieron un promedio de 10.0, además de Danna Hurtado, con 9.8.

Las ceremonias de graduación continuarán en agosto con las y los alumnos de los planteles Delicias y Chihuahua, con lo que concluirá el ciclo de egresos 2023-2026 en la entidad.