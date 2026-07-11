En un operativo realizado durante la madrugada de este sábado, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), llevó a cabo trabajos de mantenimiento preventivo en el colector Teófilo Borunda, como parte de las acciones permanentes para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado.

Las labores se realizaron en el tramo comprendido entre la avenida Paseo de la Victoria y Francisco Villarreal Torres, en un horario de 1:00 a 8:00 de la mañana, donde se dio mantenimiento a aproximadamente dos kilómetros del colector.

La arquitecta Ileana Baca, del Departamento de Alcantarillado Distrito 1, detalló que, los trabajos abarcaron la limpieza y mantenimiento de 25 pozos de visita, beneficiando de manera directa a las colonias aledañas.

“Este tipo de mantenimiento nos beneficia para mantener un correcto funcionamiento. En este colector fue donde recientemente encontramos un portabebé, y este tipo de taponamientos perjudica al sistema de drenaje ocasionando los brotes de aguas residuales, además este mantenimiento también viene a beneficiar para la temporada de lluvias”, explicó.

Señaló que, este colector presentaba un nivel considerable de azolve que dificultaba el flujo de las aguas residuales, sin embargo, precisó que, con estas labores se busca restablecer su capacidad para que el agua llegue sin dificultades a la planta tratadora.

Además, informó, que el próximo martes, continuarán los trabajos en el colector Teófilo Borunda, en un horario de 4:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, donde será necesario cerrar dos carriles de circulación, por lo que se recomienda a los automovilistas considerar rutas alternas y tiempos adicionales para llegar a sus actividades.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar al drenaje papel sanitario, toallitas húmedas, grasas, aceites y cualquier otro objeto que pueda obstruir la red de alcantarillado.

Finalmente, exhortó a la población a no levantar las tapas de las alcantarillas durante las lluvias, ya que esto permite el ingreso de basura y otros materiales que generan taponamientos y, como consecuencia, brotes de aguas residuales.

El personal de la JMAS inició las labores durante la madrugada de este sábado con el apoyo de maquinaria especializada.

La JMAS refrenda su compromiso de realizar acciones preventivas que fortalezcan la infraestructura sanitaria de la ciudad y hace un llamado a la ciudadanía a sumarse al cuidado del sistema de drenaje mediante el uso responsable de la red de alcantarillado.