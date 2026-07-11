El futbol mundial se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Jayden Adams, mediocampista de la Selección de Sudáfrica que participó en la Copa del Mundo de 2026 y enfrentó a México en el partido inaugural del torneo disputado en el Estadio Azteca.

El futbolista, de apenas 25 años, fue hallado sin vida en un hotel de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, pocos días después de que la selección africana concluyera su participación en el Mundial.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la causa oficial del fallecimiento, por lo que el caso continúa bajo investigación.

La noticia ha causado una profunda conmoción debido a que Adams acababa de cumplir uno de los mayores sueños de cualquier futbolista: disputar una Copa del Mundo con su país.

Durante el Mundial 2026, el mediocampista formó parte de la histórica participación de los Bafana Bafana, selección que logró avanzar por primera vez a los octavos de final del torneo. Adams tuvo actividad en la fase de grupos, incluido el compromiso ante México, además de los encuentros frente a República Checa y Corea del Sur.

Aunque Sudáfrica fue eliminada por Canadá en los octavos de final, el futbolista regresó a su país tras una actuación que lo consolidó como una de las figuras emergentes del futbol sudafricano.

Jayden Adams defendía los colores del Mamelodi Sundowns, uno de los clubes más importantes del continente africano, al que llegó después de destacar con Stellenbosch FC.

Además de convertirse en un habitual de la Selección de Sudáfrica desde su debut internacional en 2022, el mediocampista fue considerado una de las grandes promesas del futbol de su país gracias a su capacidad para recuperar balones, distribuir el juego y llegar al área rival.

Tras conocerse la noticia, diversas figuras e instituciones del futbol sudafricano comenzaron a expresar sus condolencias. La Unión de Futbolistas de Sudáfrica lamentó el fallecimiento del jugador, mientras que el ministro de Deportes del país también dedicó un mensaje para reconocer la trayectoria y el legado que deja Adams pese a su corta edad.

Por ahora, la familia del futbolista ha solicitado respeto y privacidad mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte. La inesperada partida de Jayden Adams pone fin a la carrera de un jugador que apenas semanas atrás cumplía el sueño de representar a su nación en la máxima justa del futbol y que hoy deja un profundo vacío entre sus compañeros, aficionados y el deporte sudafricano.

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