Cinco personas migrantes que permanecían retenidas contra su voluntad fueron rescatadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) durante un operativo realizado la tarde del pasado viernes en Ciudad Juárez, donde además fue detenido un presunto responsable en posesión de armas de fuego.

La intervención se activó luego de que se detectara desde la Torre Centinela una presunta privación ilegal de la libertad, en atención a un reporte ciudadano. Con base en esa alerta, elementos de la Policía del Estado se movilizaron de inmediato hacia un domicilio ubicado en la colonia Plutarco Elías Calles.

Al llegar al inmueble, los agentes escucharon gritos de auxilio provenientes del interior, por lo que ingresaron para salvaguardar la integridad de las víctimas ante el riesgo inminente. En el lugar fue detenido Kevin Rubén M. M., de 18 años de edad, quien portaba un arma de fuego corta.

Durante la inspección del domicilio, los policías estatales localizaron y aseguraron otra arma de fuego corta, un arma larga y lograron poner a salvo a las cinco personas migrantes.

El detenido y el armamento asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Las personas rescatadas, tres originarias de Guatemala, una de Ecuador y una más de México, fueron resguardadas de inmediato para recibir atención médica y psicológica conforme a los protocolos establecidos.

La rápida respuesta fue posible gracias a la Plataforma Centinela, impulsada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, cuya tecnología permitió detectar el hecho y coordinar la intervención inmediata de los elementos estatales para atender este delito de alto impacto.