Ciudad Juárez, Chihuahua.– Trabajadores de diversas empresas en la ciudad, incluyendo maquiladoras, negocios comerciales y compañías de reparto de productos, denunciaron de manera anónima una serie de presuntas violaciones a sus derechos laborales que, aseguran, se han vuelto prácticas comunes en sus centros de trabajo.

De acuerdo con los testimonios recabados, los empleados son constantemente presionados por sus superiores bajo el argumento de una supuesta baja en la demanda laboral. Esta situación, afirman, es utilizada como una forma de intimidación, insinuando que podrían perder su empleo si no aceptan realizar actividades que no corresponden a sus funciones o si se niegan a laborar en condiciones irregulares.

En el caso de trabajadores de maquiladoras, varios señalaron que, pese a haber sido contratados como operadores, son obligados a realizar labores de limpieza, recolección de escombro o mantenimiento general dentro de las instalaciones. Según los denunciantes, estas tareas no forman parte de sus responsabilidades, pero se les asignan para evitar la contratación de personal adicional.

Por otra parte, empleados de tiendas, empresas repartidoras y de comercio en general, denunciaron que se les exige trabajar durante sus días de descanso sin recibir el pago correspondiente conforme a la ley. “Ya tengo más de medio año sin descansar un solo día, y me pagan lo mismo, como si fuera un día normal”, expresó uno de los afectados.

Los trabajadores aseguran que, además de negarles el pago doble o triple que marca la legislación laboral por laborar en días de descanso, los empleadores justifican estas prácticas argumentando la falta de personal. Sin embargo, los denunciantes sostienen que esta situación es utilizada como una estrategia para reducir costos a expensas del bienestar de los empleados.

Finalmente, los afectados coincidieron en que existe un clima de temor que les impide denunciar formalmente, ya que constantemente se les recuerda la supuesta escasez de empleo en la ciudad, advirtiéndoles que podrían enfrentar dificultades para encontrar otro trabajo en caso de ser despedidos. “Nos están robando nuestro día de descanso”, concluyó uno de los trabajadores, reflejando el sentir generalizado entre los entrevistados.