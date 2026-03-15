Autoridades difundieron el retrato de un niño que fue asesinado y abandonado en un predio al sur de Ciudad Juárez, con el objetivo de obtener información que permita localizar a sus familiares.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte dio a conocer la imagen elaborada del menor, sin que hasta el momento el Ministerio Público cuente con datos que permitan establecer su identidad o ubicar a personas cercanas al infante.

El niño, cuya edad se estima entre uno y dos años, fue localizado sin vida el pasado miércoles entre matorrales en un terreno en desuso del sector conocido como Kilómetro 27.

De acuerdo con información de la Fiscalía regional, el menor presentaba golpes y un severo cuadro de desnutrición, lo que generó indignación y consternación entre habitantes de Ciudad Juárez.

Los peritajes establecieron que el pequeño falleció a causa de un hematoma subdural derivado de un traumatismo craneoencefálico. El cuerpo permanece bajo resguardo del Servicio Médico Forense.