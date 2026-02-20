Fallece Eric Dane, reconocido por su papel en Grey’s Anatomy, a los 53 años

El medio del entretenimiento lamenta la muerte del actor Eric Dane, quien falleció a los 53 años tras enfrentar esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que le había sido diagnosticada menos de un año atrás. La noticia fue confirmada por su representante, quien informó que el intérprete murió acompañado por su familia en sus últimos días.

Dane, recordado por su participación en la serie Grey’s Anatomy como el doctor Mark Sloan y por su papel en la producción Euphoria, desarrolló una carrera sólida en televisión y se convirtió en una figura reconocida en la industria. Su personaje “McSteamy” en el drama médico lo llevó a un alto nivel de popularidad y marcó una etapa importante en su trayectoria.

Después de recibir el diagnóstico de ELA en abril de 2025, el actor decidió utilizar su visibilidad para promover la concientización sobre esta enfermedad neurodegenerativa. Participó en actividades públicas y expresó en diversas ocasiones la importancia de impulsar la investigación científica y el apoyo a quienes viven con este padecimiento.

Compañeros de trabajo, colegas de la industria y seguidores han manifestado su pesar a través de mensajes en redes sociales, destacando tanto su talento como el trato cercano que ofrecía fuera de cámaras. Productores, actores y colaboradores compartieron recuerdos y agradecimientos por su impacto profesional y humano.

La carrera de Dane, que comenzó con papeles secundarios y evolucionó hasta convertirlo en un rostro emblemático de la televisión estadounidense, deja un legado apreciado por quienes siguieron su trabajo y por la comunidad artística que lo acompañó durante más de dos décadas.