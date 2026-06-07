La selección de Irán llegó a México la mañana del domingo para iniciar sus entrenamientos de cara al Mundial, antes de sus tres partidos de grupo en Estados Unidos a finales de este mes.

Ehsan Hajsafi fue el primer jugador en bajar del avión con las marcas de la aerolínea chárter alemana USC, que llegó alrededor de las 5:05 de la mañana. Encabezó al equipo, vestido con sacos azules sobre camisetas blancas, a través de una breve revisión de seguridad con funcionarios mexicanos y perros antes de subir a un autobús.

El autobús se detuvo brevemente en la entrada del aeropuerto de Tijuana, donde unos 20 aficionados iraníes ondearon banderas.

La participación del equipo en el Mundial, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, se ha visto complicada por la guerra de Irán. Los problemas para tramitar visas llevaron anteriormente a que la selección trasladara su base de entrenamiento de Tucson, Arizona, a Tijuana, México, que está en la frontera con California.

El equipo ha estado entrenando en la ciudad turca de Antalya y oló directamente a México en un jet privado desde el aeropuerto de la ciudad mediterránea.

Según informó el sábado la televisión estatal iraní, algunos miembros de su comitiva aún no tenían visas estadounidenses. Entre ellos están el secretario general de la Federación Iraní de Fútbol, Hedayat Mombeini, y su vicepresidente, Mehdi Mohammad Nabi.

Irán juega sus dos primeros partidos en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio, y Bélgica seis días después, y luego se dirige a Seattle para enfrentar a Egipto el 26 de junio. Irán y Estados Unidos podrían encontrarse en la ronda de 32 el 3 de julio en Arlington, Texas, si ambos equipos quedan segundos en sus grupos.

En marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desalentó la participación de Irán en el torneo, diciendo que no creía que fuera “apropiado” y planteando preocupaciones sobre la “vida y seguridad” de los jugadores. Un día después, la selección nacional de Irán respondió, diciendo que “nadie puede excluirla” de jugar.

Irán finalizó su equipo el lunes, incluyendo a 17 jugadores que juegan en el país cuyos clubes que no han tenido participación desde febrero debido a la guerra. El delantero estrella Sardar Azmoun fue descartado en marzo, según se informó, debido a una publicación en redes sociales que enfureció a las autoridades iraníes durante la guerra.

El ministro de Deportes de Irán dijo en marzo que “no sería posible” que el equipo participara en el Mundial, pero la federación de fútbol de la república dijo en mayo que seguía adelante con un equipo. La federación había insistido en que a todos los jugadores y el personal se les concedieran visas, incluidos aquellos que habían hecho servicio militar en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

ElUniversal