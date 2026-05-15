México suspendió temporalmente la importación de cerdos vivos, semen porcino, vísceras y otros derivados provenientes de Estados Unidos luego de que autoridades estadounidenses detectaran brotes de la enfermedad de Aujeszky, también conocida como pseudorrabia, en animales relacionados con Texas e Iowa. La medida fue aplicada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), según confirmó la Organización de Porcicultores Mexicanos.

La información fue dada a conocer tras reportes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), que confirmó el hallazgo de anticuerpos del virus en una granja comercial del condado de Hardin, Iowa.

De acuerdo con líderes del sector porcino mexicano, la restricción sanitaria ya fue implementada en la plataforma digital de certificación zoosanitaria, bloqueando el ingreso de ciertos productos porcinos estadounidenses al País.

La decisión ocurre en un momento sensible para la industria porcícola de ambos países, debido a la estrecha relación comercial entre México y Estados Unidos. Tan solo en 2025, México compró más de 57 mil cabezas porcinas a su vecino del norte, lo que representó cerca del 58% de todas las exportaciones estadounidenses de cerdos vivos.

La suspensión sanitaria no afecta toda la carne de cerdo estadounidense. De acuerdo con Iván Espinosa, presidente ejecutivo de la Organización de Porcicultores Mexicanos, la restricción aplica específicamente para:

Cerdos vivos

Semen porcino

Vísceras y despojos

Tejidos porcinos

Materia prima para alimento de mascotas

Espinosa explicó que estos productos representan riesgo porque el virus puede alojarse en tejidos nerviosos o transmitirse mediante contacto entre animales infectados y semen contaminado.

“El virus se transmite a través de contacto entre animales positivos, semen contaminado o productos que tengan tejido nervioso, como los despojos y las vísceras torácicas”, explicó.

El dirigente añadió que los cortes tradicionales de carne de cerdo no están incluidos en la suspensión porque, según especialistas y autoridades sanitarias, el virus no se aloja en el músculo destinado al consumo humano.

La enfermedad de Aujeszky es una infección causada por el herpesvirus porcino tipo 1. Aunque suele conocerse como pseudorrabia, no es la rabia tradicional.

Se trata de una enfermedad altamente contagiosa entre cerdos y puede provocar:

Problemas neurológicos

Dificultades respiratorias

Convulsiones

Mortalidad en animales jóvenes

El USDA y especialistas sanitarios han señalado durante años que los cerdos son los huéspedes naturales del virus. Sin embargo, otros mamíferos también pueden verse afectados.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses señalaron que los humanos son considerados más resistentes al desarrollo de esta enfermedad. El USDA indicó que otras especies como caballos, aves y personas tienen menor susceptibilidad al virus en comparación con los cerdos.

No obstante, la enfermedad sí puede afectar a otros mamíferos, incluyendo bovinos y animales domésticos, motivo por el cual los brotes suelen activar protocolos sanitarios estrictos.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó el pasado 30 de abril que detectó anticuerpos contra el virus en cinco cerdos reproductores dentro de una granja comercial en Iowa.

Según el reporte oficial, los animales provenían de una unidad de producción no comercial ubicada en Texas. Las autoridades sospechan que los ejemplares pudieron haber tenido contacto con cerdos salvajes infectados.

Tras confirmarse las pruebas positivas mediante tres análisis distintos, se ordenó el sacrificio total de la población porcina de la granja afectada, compuesta por 83 animales.

El USDA recordó que, aunque las granjas comerciales estadounidenses fueron declaradas libres de la enfermedad desde 2004, el virus nunca desapareció completamente de las poblaciones de cerdos silvestres en Estados Unidos.

Autoridades sanitarias estadounidenses han advertido desde hace años que los cerdos ferales o silvestres continúan siendo uno de los principales reservorios del virus.

El problema radica en que animales de producción al aire libre pueden llegar a tener contacto con ellos, permitiendo la reintroducción del virus a granjas comerciales.

Ese riesgo es precisamente uno de los factores que llevó a México a endurecer temporalmente los controles de importación, especialmente en productos considerados de mayor exposición sanitaria.

México es el principal comprador extranjero tanto de cerdos vivos como de carne de cerdo estadounidense. La suspensión podría generar ajustes temporales en cadenas de suministro relacionadas con genética porcina, producción y alimentos procesados para mascotas.

Sin embargo, representantes del sector aclararon que la medida tiene un carácter preventivo y sanitario, enfocada en evitar el ingreso del virus al territorio nacional.

México había logrado mantener sus granjas comerciales libres de la enfermedad desde 2015, mientras que Estados Unidos sostenía ese estatus desde 2004 en producción comercial, aunque persistía el riesgo en fauna silvestre.

Por ahora, las autoridades mexicanas no han informado cuánto tiempo permanecerá activa la restricción, la cual seguirá vigente “hasta nuevo aviso” mientras continúan las evaluaciones sanitarias correspondientes.

ElImparcial