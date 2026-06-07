Luego de más de dos horas de ensayos con los asistentes al Paseo de la Reforma, el gobierno de la Ciudad de México anunció que se logró la realización de “la ola más grande del mundo”, como parte de las actividades alusivas al próximo Mundial de fútbol, que se inaugurará en la capital del país.

Aunque todavía no se ha informado cuánta gente participó en la actividad, según los animadores, “la ola”, como se conoce al movimiento de alzar las manos de manera coordinada y sucesiva dentro de una multitud —que inició en estadios de fútbol—, llegó a alzar manos de los asistentes hasta la avenida Juárez, luego de iniciar en la glorieta del Ángel de la Independencia.

El objetivo, según el gobierno capitalino, fue establecer un nuevo récord Guinness.Para ello, certificadores de la organización supervisaron la actividad para confirmar el número de personas que participaron.

Ya que se trata de un evento nunca antes realizado con la finalidad de dejar una marca, el registro que se tenga será solo el establecimiento del récord, el cual, según la cifra de participantes que se defina, deberá ser superado cuando se pretenda “romper ese récord”.

Durante más de dos horas, los organizadores animaron a la gente a hacer “ensayos”, pero el ambiente no era lo suficientemente festivo para contagiar a todos los asistentes y continuar “la ola” sin interrumpir el movimiento.

Muchos asistentes llegaron en bloque y con gorras del gobierno de la ciudad. La Sonora Santanera ofreció un concierto para animar el acto.

Aunque se tenía previsto que el evento lo encabezara la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, no se presentó y el acto fue dirigido por la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto, acompañada de otros funcionarios del gobierno capitalino e incluso por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra.

Milenio