La casa encuestadora Rubrum dio a conocer su estudio correspondiente al mes de diciembre, en el que evalúa el desempeño de los alcaldes de todo México. En esta medición, el alcalde de Chihuahua Capital, Marco Bonilla, volvió a posicionarse como el mejor evaluado del país, gracias a su trabajo, resultados y cercanía con la ciudadanía.

De acuerdo con la encuesta, Bonilla obtuvo el primer lugar nacional en trabajo y desempeño, con una calificación de 7.90, superando a ediles de ciudades como San Pedro Garza García, Huixquilucan, Monterrey y San Luis Potosí, entre otras capitales evaluadas.

En el rubro de cercanía con la ciudadanía, el alcalde capitalino encabezó nuevamente el ranking nacional, al alcanzar una calificación de 7.82, un indicador que refleja la percepción positiva de los chihuahuenses respecto a la accesibilidad, atención y presencia constante del Gobierno Municipal en las colonias y comunidades.

En materia de servicios públicos, Chihuahua Capital se ubicó en el quinto lugar nacional, con una calificación de 7.25, lo que reafirma la capacidad operativa del Gobierno Municipal para mantener la ciudad limpia, iluminada y en funcionamiento.

Con estos indicadores, Marco Bonilla cierra diciembre y el año como el alcalde mejor evaluado de México, liderando los rubros de trabajo, resultados y cercanía, y posicionando a Chihuahua Capital como una de las ciudades con mejor desempeño en servicios públicos y seguridad a nivel nacional.