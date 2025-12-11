Ciudad Juárez, Chihuahua, 9 de diciembre del 2025– En base a una petición de la ANIERM Chihuahua, la Comisión para la Cooperación Ambiental de la región TMEC, inició una investigación sobre el posible aumento de contaminación para miles de personas que viven alrededor del puente internacional Zaragoza-Ysleta si se elimina el cruce de carga por Córdova-Américas.

Marcelo Vázquez Tovar, delgado regional de la Asociaicón Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana en Chihuahua, informó que este fin de semana, la CCA, un organismo ambiental que trabaja en paralelo al Tratado México-Estados Unidos-Canadá, inició la investigación a solicitud de la ANIERM.

Este lunes la CCA colocó en su portal la petición realizada por ANIERM, con lo que le da entrada formal al caso. Dicha petición se puede encontrar en el link: https://www.cec.org/es/peticiones/registro-publico-de-peticiones/bota-puente-de-las-americas/

El comunicado oficial se encuentra en:

https://www.cec.org/es/medios/comunicados-de-prensa/peticion-en-relacion-con-el-puente-de-las-americas/

“En ANIERM no nos hemos rendido y seguimos buscando todo tipo de recursos para evitar que se cierre el cruce de carga por el Puente Libre. Una de las opciones que ya logramos avanzar es una petición a la Comisión para la Cooperación Ambiental para que se inicie una investigación ambiental”, dijo Marcelo Vázquez Tovar.

“La CCA es una organización trilateral que incluye a Canadá, Estados Unidos y México, que fomenta la colaboración y participación ciudadana para proteger el ambiente de la región. Esta comisión está establecida bajo acuerdos ambientales paralelos al T-MEC, y su fin es dar sustentabilidad ambiental a la relación económica y comercial entre los tres países”, agregó.

“Revisamos a fondo el tema del cierre del Puente Libre a la carga y hablamos con ambientalistas que ya traían una preocupación porque no se contempló el daño ambiental que se hace del lado mexicano, en Zaragoza… Al cerrar el puente libre a la carga, la gran mayoría de esos 190 mil tractos que cruzaban por ahí anualmente, ahora se van a ir a cruzar por Zaragoza Ysleta. Esto va a provocar una mayor congestión en Zaragoza Ysleta y eso significa mayor contaminación ambiental para las zonas residenciales que están alrededor de ese cruce internacional”, agregó el empresario que lidera a la organización de importadores y exportadores en el estado.

“Lo que le estamos pidiendo a la CCA es que se revise el tema, porque Estados Unidos incumplió con un acuerdo binacional ambiental, que es el Tratado de La Paz, firmado en 1983 por los entonces presidentes de México y Estados Unidos, Ronald Reagan y Miguel de la Madrid Hurtado. Este tratado dice que cualquier cambio que haga un gobierno y que impacte el medio ambiente en 100 kilómetros a partir de la franja fronteriza entre Estados Unidos y México tiene que ser debidamente comunicado y analizado. En este caso, Estados Unidos no presentó análisis alguno del impacto del cierre del cruce comercial en BOTA del lado mexicano”, apuntó Vázquez Tovar.

“Por eso le estamos pidiendo a la CCA que intervenga. Este lunes nos recibió la petición y le dio formal cauce, colocándola en su página de internet, en donde todo el mundo puede verla. Nosotros esperamos que a través de esta petición, la CCA pueda poner un reflector sobre el cierre del puente libre a la carga y todos los efectos negativos que tiene”, dijo.

“En particular esperamos que ellos puedan intervenir ante la EPA, que es la organización ambiental de Estados Unidos, para que vuelva a dictaminar la realización de esa obra en Estados Unidos”, abundó el delegado de ANIERM en Chihuahua.

“Aparte de esperar que la Comisión para la Cooperación Ambiental, pueda frenar este proyecto seguimos viendo cómo lo detenemos a través de la secretaría de economía del gobierno federal. La petición que hicimos es pública, se puede revisar en la página de la CCA. Conforme vaya avanzando esta petición nos van a ir notificando qué acciones desencadena y así mismo nosotros les vamos avisando”, concluyó el empresario.