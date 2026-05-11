Lo barato salió caro: denuncian supuesto fraude en venta de autos

Ciudad Juárez.– Lectores de juareznoticias.com solicitaron hacer pública una serie de denuncias ciudadanas relacionadas con la empresa denominada Frontera Movilidad Automotriz de R.L. de C.V., la cual presuntamente estaría operando bajo un esquema similar al de una financiera fantasma detectadas en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con testimonios compartidos por personas afectadas, la empresa estaría ofreciendo vehículos recientes a precios considerablemente bajos, argumentando que se trata de unidades recuperadas por instituciones bancarias. Las oficinas señaladas por los denunciantes se ubicarían sobre la zona de Gómez Morín y Paseo de la Victoria.

Según los reportes, los interesados eran atraídos mediante ofertas difíciles de rechazar, incluyendo automóviles de modelo reciente con mensualidades accesibles y supuestos procesos de financiamiento rápidos. Sin embargo, una vez que los clientes entregaban anticipos, enganches o “gastos administrativos”, la empresa presuntamente comenzaba a retrasar indefinidamente la fecha de entrega del vehículo.

Las personas afectadas aseguran que, tras realizar los pagos iniciales, comenzaron a recibir evasivas o cambios constantes en las fechas prometidas. Algunos denunciantes señalaron que nunca recibieron el automóvil ofrecido y que posteriormente la comunicación con representantes de la empresa se volvió limitada o inexistente.

Trascendió además que en la ciudad de Chihuahua decenas de personas ya habrían presentado denuncias relacionadas con un esquema similar, señalando incluso que podría tratarse de la misma empresa o de una operación vinculada. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial confirmando la relación entre ambos casos, pero ciudadanos afectados solicitan que el tema sea investigado.

Especialistas en protección al consumidor recomiendan extremar precauciones ante este tipo de ofertas, especialmente cuando se solicitan depósitos anticipados sin una fecha clara de entrega. También sugieren verificar que cualquier financiera esté registrada ante la CONDUSEF, investigar antecedentes de la empresa y desconfiar de promociones que parezcan demasiado buenas para ser reales.

Finalmente, afectados exhortaron a otras posibles víctimas a presentar denuncias formales ante PROFECO, CONDUSEF o la Fiscalía General del Estado, ya que consideran importante evitar que más personas entreguen dinero bajo este supuesto esquema fraudulento.