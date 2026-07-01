¡Estalla la euforia! Juarenses celebran con todo el primer gol de México ante Ecuador

La emoción se desbordó entre decenas de aficionados juarenses que se reunieron en un restaurante de la ciudad para seguir el partido entre México y Ecuador. Un video captado durante la transmisión muestra el momento exacto en que cayó el primer gol del conjunto mexicano, provocando una explosión de júbilo entre los asistentes.

En las imágenes se observa cómo hombres, mujeres y familias completas se levantan de sus asientos para gritar, aplaudir y abrazarse tras la anotación. Algunos aficionados ondearon banderas de México, mientras otros celebraron con cánticos y porras que hicieron retumbar el establecimiento.

El encuentro había mantenido a los seguidores al borde de sus asientos, por lo que el gol fue recibido como una auténtica liberación de emociones. La reacción colectiva refleja la pasión que despierta la Selección Mexicana, especialmente durante encuentros de alta importancia en competencias internacionales.

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios destacaron el ambiente festivo y el entusiasmo mostrado por los juarenses. La escena volvió a demostrar que, más allá del resultado final, el futbol sigue siendo uno de los principales motivos de convivencia y unión entre los aficionados de la frontera.