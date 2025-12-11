

Lo que inició como un reclamo por parte de vecinos de Senderos de San Isidro, ante la necesidad de bacheo en una interconexión de un pozo, se transformó en un trabajo conjunto entre la comunidad y la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez.

Ante la participación de los habitantes del sector, la J+ amplió las acciones en la zona, realizando limpieza, destilichadero y labores de pavimentación en la calle Monteblanco y aledañas.

El ingeniero Isidro Morales, de la Dirección Técnica de la J+, informó que los trabajos concluirán esta semana, gracias al apoyo de la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado con maquinaria especializada.

“Fuimos proveídos de un equipo llamado Jet Patch por parte de la Secretaría de obras públicas de gobierno del Estado, que nos ayudó a agilizar de colocación del pavimento, puesto que es una máquina que hace, la mezcla asfáltica en sitio”, explicó.

Hasta el momento se han rehabilitado cerca de 3 kilómetros de zanjas, mejorando la movilidad del sector conocido como la termoeléctrica y utilizado como vía principal diariamente por cientos de automovilistas.

Durante noviembre, personal del organismo y habitantes del fraccionamiento realizaron una jornada de limpieza en diques, además de acercar una jornada de descuentos para que las familias pudieran regularizar sus adeudos sin necesidad de trasladarse a las oficinas.

La J+ agradece la disposición de los vecinos de Senderos de San Isidro, reafirmando que seguirá trabajando en conjunto con los comités de toda la ciudad para beneficio de los juarenses.