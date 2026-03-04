La reconocida revista internacional SIAM Undergraduate Research Online (SIURO) publicó el artículo “Bijective Mapping of Lexicographically Ordered Strings to Natural Numbers” del estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Yahir Josué Ostos Jiménez.

Este logro cobra especial relevancia, toda vez que la UACH es la primera institución de educación superior del país que publica en SIURO, la cual pertenece a la Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), una de las sociedades científicas más prestigiosas a nivel mundial en el ámbito de las matemáticas aplicadas.

Cabe señalar que la aportación de Yahir Josué, quien cursa el noveno semestre de Ingeniería en Matemáticas, la realizó en conjunto con su asesora, la profesora M.C. Ana Virginia Contreras García, docente de la unidad académica.

Este logro es resultado del compromiso, la dedicación y la disciplina del estudiante, así como de la calidad humana y científica de la profesora asesora, cuya guía rigurosa, exigencia académica y acompañamiento constante fueron determinantes para alcanzar los estándares internacionales requeridos.

Es importante destacar que, adicionalmente, se elaboró un cartel relativo a dicho trabajo, el cual fue merecedor del primer lugar en el 2º. Concurso de carteles, en la categoría de Computación Matemática dentro del Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana.

El artículo demuestra la numerabilidad del conjunto de cadenas finitas ordenadas lexicográficamente mediante la construcción explícita de una función biyectiva con los números naturales. Además de su relevancia en teoría de conjuntos, combinatoria y computación, el trabajo presenta aplicaciones en teoría de la información, de la decisión y compresión de datos, áreas fundamentales para las matemáticas aplicadas y la computación moderna.

El proceso completo de desarrollo de la investigación, desde el inicio hasta su publicación, tuvo una duración total de 16 meses, incluyendo un riguroso proceso de revisión por pares académicos expertos en el área. Durante este periodo, especialistas evaluaron la solidez matemática, la claridad expositiva y el cumplimiento de los estándares académicos internacionales exigidos por la revista.

Para Yahir es una gran satisfacción representar a nuestra Máxima Casa de Estudios y obtener diversas distinciones, entre ellas el primer lugar en el ANFEI con el equipo representativo de la UACH, el Premio a la Juventud Agustín Melgar, el primer lugar en el Congreso Nacional de Matemáticas y, finalmente, esta publicación internacional, lo cual lo impulsa a continuar trabajando con disciplina y compromiso en favor de su institución académica y su desarrollo profesional.