La construcción de un puente peatonal en el cruce del Libramiento y la avenida Talamás Camandari ha sido recibida con beneplácito por ciudadanos y trabajadores que diariamente transitan por esta concurrida zona del suroriente de Ciudad Juárez.

El punto donde se desarrolla la obra es considerado uno de los más complejos de la ciudad debido a que convergen tres importantes vialidades, además de un túnel vehicular que concentra una intensa carga de tráfico durante gran parte del día. A ello se suma la presencia de un centro comercial y diversos parques industriales que generan un constante flujo de peatones.

Vecinos y usuarios de la zona señalaron que la construcción del puente era una necesidad urgente, ya que cientos de personas cruzan diariamente entre los distintos sectores comerciales, las empresas maquiladoras y las paradas de transporte público, exponiéndose al riesgo de accidentes.

Uno de los ciudadanos consultados explicó que durante años los peatones se han visto obligados a sortear el tráfico para llegar a sus destinos, especialmente en las horas de entrada y salida de los centros de trabajo, cuando la circulación vehicular alcanza sus niveles más altos.

Además del peligro que representa el intenso flujo de automóviles, otro problema recurrente es la acumulación de agua durante las lluvias. Los encharcamientos que se forman en el sector suelen convertirse en auténticas lagunas que dificultan el paso de las personas y obligan a muchos a buscar rutas alternas o atravesar áreas inseguras.

Los habitantes del sector consideran que la nueva infraestructura mejorará significativamente la movilidad peatonal y contribuirá a reducir riesgos para trabajadores, estudiantes y familias que diariamente utilizan este importante nodo vial. Asimismo, esperan que la obra forme parte de una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad y la accesibilidad en una de las zonas de mayor crecimiento urbano de Ciudad Juárez.