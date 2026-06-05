La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) promueve las actividades que ofrecen las Casas de los Abuelos, con el objetivo de fomentar la convivencia, el aprendizaje y la participación activa de las personas adultas mayores.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, señaló que actualmente más de mil 500 usuarios son beneficiadas a través de estos espacios.

En la capital del estado operan cuatro centros: uno en la Ciudad Deportiva; otro ubicada en la calle Manuel Aguilar 501, colonia Barrio del Norte; uno en el cruce de las calles 42 y Jiménez, en la colonia Pacífico; y otro en la calle Manuel Buendía 8014, colonia Genaro Vázquez.

Además, existen sedes en los municipios de Cuauhtémoc, Juárez e Hidalgo del Parral.

Entre las opciones disponibles destacan manualidades, bisutería, tejido, pintura, cocina, yoga, zumba, baile de salón, dominó, karaoke, canto, uso de aplicaciones móviles, cafés literarios y acompañamiento psicológico.

Loera destacó que integrarse a estos espacios ha permitido a muchas personas ampliar sus redes de apoyo, fortalecer vínculos de amistad y mantenerse activas.

Las personas interesadas pueden acudir a cualquiera de las Casas de los Abuelos o comunicarse al teléfono (614) 429-33-00, extensión 17904.