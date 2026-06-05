Empresarios y directivos de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Chihuahua reconocieron el trabajo realizado por la Fiscalía Anticorrupción del Estado durante un encuentro en el que participó como orador huésped el fiscal Abelardo Valenzuela Holguín, con quien acordaron mantener una coordinación activa para fortalecer el combate a la corrupción.

Durante la reunión, integrantes del sector productivo destacaron los resultados obtenidos por la institución, así como la apertura que ha mostrado para trabajar de manera cercana con la ciudadanía y las empresas. Asimismo, señalaron que la participación empresarial es fundamental para prevenir, detectar y denunciar posibles actos de corrupción que afecten la competitividad y el desarrollo económico de Chihuahua.

En su exposición, Valenzuela Holguín presentó avances en las carpetas de investigación, además de los procesos de profesionalización del personal, certificaciones internacionales, fortalecimiento de áreas sustantivas y mejoras en infraestructura y procedimientos internos de la dependencia.

Al concluir la sesión, los empresarios entregaron un reconocimiento al fiscal y reiteraron su compromiso de impulsar una cultura de integridad desde el ámbito empresarial. Por su parte, el titular de la Fiscalía Anticorrupción llamó a fortalecer la colaboración entre instituciones, ciudadanía y sectores productivos para cerrar espacios a la impunidad y fomentar la denuncia de hechos de corrupción.