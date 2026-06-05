La caída de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el bulevar Zaragoza generó un amplio operativo de reparación que se prolongó durante varias horas y requirió la participación de numerosas cuadrillas, vehículos especializados y equipo pesado para restablecer el servicio eléctrico en la zona.

@juareznoticias.com Viento derriba poste y deja sin energía a varios sectores ♬ sonido original – juareznoticias

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, el incidente ocurrió luego de las fuertes ráfagas de viento registradas durante la noche del miércoles, las cuales provocaron el colapso de una estructura que ya presentaba daños en su base. El percance afectó el suministro de energía en diversos sectores y dejó fuera de operación varios semáforos sobre el bulevar Zaragoza.

Un video enviado a este medio muestra la magnitud de las labores realizadas por personal de la paraestatal. En las imágenes se observa la presencia de decenas de trabajadores y unidades de apoyo, incluyendo grúas, camiones de carga y vehículos de mantenimiento, que participaron en el retiro de la estructura dañada y la instalación de un nuevo poste.

Las maniobras también incluyeron la reparación de líneas eléctricas y equipos afectados, con el objetivo de restablecer el suministro a las colonias impactadas por la avería. Debido a la complejidad de los trabajos, fue necesario acordonar parte del área mientras se efectuaban las labores de sustitución y reconexión.

Además de los cortes de energía, la caída del poste ocasionó complicaciones para automovilistas debido a la falta de funcionamiento de varios semáforos en cruces importantes del sector, por lo que agentes de Seguridad Vial apoyaron en el control del tráfico.