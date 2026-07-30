jueves, julio 30, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Sostiene SSPE reunión con CANACINTRA Juárez; Estrategia de Gilberto Loya fortalece colaboración con sector empresarial
Portada

Sostiene SSPE reunión con CANACINTRA Juárez; Estrategia de Gilberto Loya fortalece colaboración con sector empresarial

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya Chávez, y representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) de Ciudad Juárez acordaron fortalecer una colaboración permanente mediante canales de comunicación directa, con el objetivo de consolidar la coordinación entre el sector industrial y la autoridad estatal en favor de la seguridad.

El acuerdo se alcanzó durante una reunión celebrada este miércoles en las instalaciones de la Torre Centinela, donde el personal de la SSPE recibió al personal de CANACINTRA Juárez encabezado por su presidente, Carlos Noé, para presentar el modelo Centinela y los principales resultados obtenidos en materia de seguridad en el estado de Chihuahua.

Durante el encuentro, se expuso un balance de las estrategias implementadas por la corporación, así como los indicadores que reflejan los avances en materia de prevención del delito, atención de emergencias y fortalecimiento de la capacidad operativa de la institución.

Como parte de la visita, los representantes del organismo empresarial realizaron un recorrido guiado por las instalaciones de la Torre Centinela, donde conocieron de primera mano el funcionamiento de la plataforma tecnológica, los sistemas de videovigilancia, inteligencia y monitoreo estratégico que respaldan la operación del modelo de seguridad en beneficio de las y los chihuahuenses.

banner

Con este tipo de encuentros, la estrategia encabezada por Gilberto Loya continúa fortaleciendo la vinculación con los sectores productivos y sociales, impulsando una coordinación que brinda mayor certeza a la inversión, fortalece la confianza institucional y refrenda que la seguridad es una responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno.

You Might Also Like

You may also like

La transformación se construye en territorio, no desde un escritorio: Cruz Pérez...

Cruzada por Praderas del Sol acerca servicios gratuitos de salud y asistencia...

Anuncia Obras Públicas repavimentación de más calles en distintos puntos de la...

La visión del Dr. Omar Bazán Flores: Inteligencia Artificial, tecnología biométrica y...

Arrestan a trio de amantes de lo ajeno; robaban cable de cobre...

Abre UACH periodo para exposiciones temporales 2027 en Quinta Gameros y Poliforum...