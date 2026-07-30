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La transformación se construye en territorio, no desde un escritorio: Cruz Pérez Cuéllar

by Salvador Miranda
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El presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez y candidato a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que quienes aspiran a servir a la ciudadanía deben ser políticos de territorio y no de escritorio, porque solo recorriendo las comunidades y escuchando a la gente es posible conocer la realidad que viven las familias chihuahuenses.

Durante sus recorridos por el municipio de Guachochi, en la Sierra Tarahumara, Pérez Cuéllar señaló que el contacto directo con la población permite entender las necesidades de cada región y construir soluciones que respondan a las verdaderas demandas de la ciudadanía.

“No hay manera de conocer la realidad si no estás en el territorio. Desde un escritorio es imposible comprender lo que viven las familias en las colonias, al gobernador, siempre le van a llevar las buenas noticias y saliendo a territorio. Es como va a escuchar las necesidades de la gente”, expresó.

El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación sostuvo que Chihuahua es un estado con grandes diferencias regionales, por lo que cada comunidad enfrenta retos particulares que solo pueden identificarse mediante la cercanía con sus habitantes.

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Pérez Cuéllar reiteró que la Cuarta Transformación se ha caracterizado por mantener un gobierno cercano al pueblo y aseguró que ese principio debe seguir guiando el trabajo político en Chihuahua.

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