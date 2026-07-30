El puente peatonal que se construye sobre el cruce de la avenida Manuel Talamás Camandari y el Libramiento Independencia ya se encuentra en su etapa final, una obra con una inversión municipal de 9 millones 917 mil pesos que busca ofrecer un cruce más seguro para miles de peatones que diariamente transitan por este punto del suroriente de Ciudad Juárez.

El distribuidor vial es uno de los más transitados de la ciudad. En la zona convergen maquiladoras, centros comerciales y rutas de transporte público, lo que genera un constante flujo de trabajadores y familias.

@juareznoticias.com ¡Casi 10 millones después! ¿cruzarán por el puente o eligirán el camino más corto ♬ sonido original – juareznoticias

Sin embargo, el puente también abre un debate entre quienes diariamente recorren este sector: ¿realmente será utilizado?

Actualmente, decenas de personas continúan cruzando entre los vehículos para ahorrar tiempo, ya que el semáforo peatonal se encuentra a cierta distancia del punto donde muchos descienden del transporte público.

A esto se suma otro problema que los propios usuarios señalan: la ruta 1A Express no cuenta con un punto fijo para ascenso y descenso en ese crucero. Dependiendo de las condiciones del tráfico y del semáforo, los operadores realizan las paradas en distintos lugares, obligando a los pasajeros a cruzar por donde les resulte más cercano.

Esta situación ha provocado durante años que numerosos peatones atraviesen la vialidad entre vehículos que circulan a alta velocidad, exponiéndose diariamente a un accidente.

Con la próxima conclusión del puente peatonal, las autoridades buscan reducir ese riesgo. No obstante, especialistas en movilidad urbana advierten que la infraestructura es más efectiva cuando coincide con el recorrido natural de las personas y con la ubicación de las paradas del transporte público.

Una vez que la obra sea inaugurada, el verdadero reto será comprobar si los peatones modifican sus hábitos y utilizan el puente o si continuarán cruzando por la superficie, como ocurre actualmente.

La respuesta se conocerá cuando el puente entre en funcionamiento, pero desde ahora la pregunta ya está sobre la mesa: ¿logrará cambiar la forma en que miles de juarenses cruzan este peligroso crucero?