Con el objetivo de acercar servicios gratuitos de salud, asistencia social y programas de apoyo a las familias de Praderas del Sol, El Mezquital y colonias aledañas en el sur de la ciudad, el Gobierno Municipal, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), realizó la Cruzada por Praderas del Sol, con la participación de varias dependencias municipales, asociaciones civiles y empresas.



Durante su mensaje, el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, destacó que la transformación de Ciudad Juárez es resultado del trabajo coordinado entre Gobierno, ciudadanía, asociaciones civiles y empresas socialmente responsables.



Señaló que las cruzadas permiten acercar servicios preventivos de salud directamente a las colonias, facilitando que las familias reciban atención médica oportuna y detecten a tiempo posibles padecimientos.



Asimismo, resaltó que la coordinación entre las distintas dependencias municipales ha permitido optimizar los recursos públicos para ofrecer una atención integral a la población mediante programas como el abastecimiento gratuito de agua potable con pipas, la entrega de tinacos y otros apoyos sociales para quienes más lo necesitan.



Ortiz Orpinel recordó que el Gobierno Municipal continúa impulsando obras de infraestructura, pavimentación, rehabilitación de escuelas y espacios públicos en distintos sectores de la ciudad, además de fortalecer programas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias juarenses.



“Que nadie nos convenza de que Juárez no puede cambiar. Juárez está transformándose gracias al esfuerzo de todas y todos ustedes. Aprovechen estos programas y sigamos trabajando juntos para construir una mejor ciudad”, expresó.



Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, agradeció la participación de las dependencias municipales, asociaciones civiles y empresas que hicieron posible la jornada que tuvo como sede el Parque Sol de la Alegría.



Indicó que estas cruzadas responden a la instrucción del Presidente Municipal de acercar servicios y apoyos directamente a las colonias donde más se necesitan.



“Sabemos que en esta colonia existen muchas necesidades y por eso estamos aquí. Aprovechen todos los servicios e inviten a sus vecinos para que nadie se quede sin recibir atención”, comentó.



En representación de las y los habitantes del sector, Imelda Fiscal agradeció al Gobierno Municipal por acercar estos beneficios a Praderas del Sol y El Mezquital.



“Esperamos que continúen llegando más apoyos para nuestras colonias. Muchas gracias por todos los servicios que hoy nos están brindando”, expresó.



Durante la jornada, el DIF Municipal ofreció entrega de despensas, módulos informativos de asistencia social, atención de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), servicios de la Coordinación de Personas Mayores, ludoteca, Gratis Tienda, entrega de juguetes y atención mediante la Unidad de Pediculosis.



La Dirección General de Desarrollo Social proporcionó información y recepción de solicitudes para los programas de apoyo con tinacos e impermeabilizante (IMPAC).



Por su parte, la Dirección General de Centros Comunitarios acercó diversos servicios de salud gratuitos, entre ellos mastografías, consultas de medicina preventiva, atención odontológica, entrega de medicamentos, retiro de verrugas, exámenes de la vista y entrega de lentes gratuitos, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud de las familias asistentes.



Asimismo, la asociación civil Más por Juárez participó con la entrega de bastones y andadores para personas que requieren apoyo para su movilidad, mientras que Gazpro instaló un módulo de nutrición para brindar orientación alimentaria a la población.



De igual forma, la Dirección de Atención y Bienestar Animal, ofreció la aplicación gratuita de producto contra la garrapata para mascotas, fomentando el cuidado responsable de los animales de compañía.



Al concluir el protocolo, las autoridades recorrieron los diferentes módulos para saludar a las familias y conocer de primera mano la atención que se brindó durante la Cruzada por Praderas del Sol, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de seguir acercando servicios integrales a las colonias que más lo requieren.



El presídium estuvo integrado por el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel; la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez; el director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana; la directora general del DIF Municipal, Lucía Chavira; el coordinador de Centros Comunitarios, Héctor Lara; la representante de la asociación civil Más por Juárez, Claudia Mata; el coordinador de Programas Sociales de Gazpro, Jesús Villa; el médico veterinario Jorge González Morita, representante de DABA; así como la representante vecinal, Imelda Fiscal.