El expresidente de México, Vicente Fox Quezada, felicitó en su cuenta oficial de X al Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras imponerse al momento en las elecciones estatales de Coahuila y perfilarse a tener mayoría absoluta en el Congreso local.

En su mensaje, el exmandatario que llegó al poder con el Partido Acción Nacional (PAN), expresó:

“Felicidades PRI Nacional, como en los viejos tiempos.

Me da gusti verlos renacer con tanta fuerza.

Ahora sí, como el ave fénix

Que sea para bien de México, de nuestra democracia, de la libertad y de la transparencia”.

El mensaje de Fox se da luego de que el domingo, en Coahuila, se a cabo las elecciones para renovar el Congreso local, en una jornada enmarcada por denuncias de presunta compra y coacción del voto, así como acusaciones entre partidos por el desarrollo del proceso electoral.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con el 97.82% de las actas contabilizadas, el PRI se perfiló para mantener el control del Poder Legislativo estatal al obtener ventaja en los 16 distritos de mayoría relativa.

El sistema reportó 684 mil 211 votos para la fuerza política que encabezó la contienda, equivalentes al 55.02% de la votación.

En segundo lugar se ubicó la coalición integrada por Morena y el Partido del Trabajo (PT), con 325 mil 824 sufragios, que representaron el 26.2% de los votos.

El PREP también registró la participación de otras fuerzas políticas con porcentajes menores, así como votos nulos y candidaturas no registradas.

En total, el sistema preliminar contabilizó 1 millón 243 mil 396 votos, de los cuales 1 millón 176 mil 576 fueron considerados válidos, mientras que 64 mil 294 correspondieron a votos nulos y 2 mil 526 a candidaturas no registradas.

La participación ciudadana estimada se ubicó en 50.73%, según el mismo Programa de Resultados Electorales Preliminares.

En respuesta al mensaje del panista, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, agradeció la felicitación en “nombre del priismo de todo México”.

“La recibimos con respeto y con plena conciencia del momento que enfrenta el país. El PRI está trabajando en cada estado, reorganizando estructuras y escuchando a una ciudadanía que quiere instituciones firmes, estados seguros y reglas claras.

México necesita sumar fuerzas para recuperar la normalidad democrática, donde el poder tenga límites y la ley se respete sin excepciones. Vamos a construir acuerdos con quienes estén dispuestos a defender la libertad y a frenar los excesos del gobierno de MORENA. Esa es la responsabilidad que asumimos y la vamos a cumplir”.

Aristegui