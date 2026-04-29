Detienen a cuatro presuntos responsables del multihomicidio de una familia en Azcapotzalco

Autoridades de seguridad detuvieron este miércoles a cuatro personas presuntamente vinculadas con el asesinato de una familia ocurrido el martes en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, Pablo Vázquez, informó que la captura se realizó en el Estado de México, tras un seguimiento coordinado con cámaras de videovigilancia que permitieron rastrear a los sospechosos luego del crimen.

Según el reporte oficial, uno de los detenidos —un joven de 20 años— resultó lesionado al abrir fuego contra los policías durante el operativo en el municipio de Atizapán de Zaragoza, lo que derivó en un breve enfrentamiento.

La policía ubicó al grupo tras el rastro de dos camionetas que habrían sido robadas en el lugar del multihomicidio. En el operativo conjunto participaron elementos de la SSC-CDMX, la policía municipal y autoridades de la Secretaría de Marina.

Durante la revisión de los vehículos se encontraron objetos de valor, ropa y pertenencias que podrían haber sido sustraídos del domicilio donde fue hallada la familia, así como armas de fuego y dosis de droga, según las autoridades.

El multihomicidio se registró el martes en un hogar de la colonia Nueva Santa María, cuando una pareja y sus dos hijas menores de edad fueron encontradas sin vida al interior de su domicilio. Las primeras investigaciones apuntan a que las víctimas presentaban lesiones producidas con un objeto punzocortante.

Las autoridades acordonaron la zona tras el hallazgo y, en los primeros peritajes, localizaron en la escena un presunto mensaje vinculado a un grupo delictivo, aunque esta línea de investigación aún se encuentra en análisis.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa con las indagatorias para esclarecer detalles del móvil del crimen y el posible vínculo de los detenidos con otros hechos delictivos. La detención de los sospechosos se da en el marco de una investigación que ha puesto en marcha protocolos de coordinación entre las fuerzas de seguridad de la CDMX y del Estado de México.