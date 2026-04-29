Fallece Edith Eger, autora de La bailarina de Auschwitz

La psicóloga y escritora Edith Eger, conocida internacionalmente por haber sobrevivido al Holocausto y por su obra La bailarina de Auschwitz, falleció a los 98 años el pasado 27 de abril de 2026, según informó su editorial y medios internacionales.

Eger nació en 1927 en Hungría y fue deportada a los 16 años al campo de concentración de Auschwitz, donde vivió experiencias extremas que marcaron su vida. Allí perdió a sus padres y enfrentó condiciones inhumanas antes de ser liberada en 1945.

Tras la Segunda Guerra Mundial se estableció en Estados Unidos, donde llevó a cabo una destacada carrera como psicóloga clínica, especializándose en el tratamiento del trauma y del estrés postraumático. Su testimonio personal y profesional la convirtió en una voz respetada en todo el mundo.

Su libro La bailarina de Auschwitz, publicado en 2018, alcanzó un éxito global con cientos de miles de ejemplares vendidos. En él combinó su relato de supervivencia con reflexiones sobre la resiliencia, la libertad interior y la capacidad humana para superar el sufrimiento.

La partida de Eger representa la pérdida de una narradora clave del siglo XX, cuyo legado continúa vivo a través de sus obras y del impacto que ejerció en lectores y profesionales de la salud mental.