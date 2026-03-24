Activan Alerta Amber por la desaparición de tres adolescentes de 15 años en el Edomex

Autoridades del Estado de México activaron la Alerta Amber tras reportarse la desaparición de tres adolescentes de 15 años en los municipios de Toluca y Nezahualcóyotl durante marzo de 2026. Familiares y autoridades buscan con urgencia a las jóvenes, temiendo por su seguridad.

Las adolescentes reportadas como desaparecidas son Melani Maritza Amador Nieto, originaria de Nezahualcóyotl; América Noemi Morales Vilchis y Melani Licona Torales, ambas de Toluca. La Fiscalía del Estado de México difundió características físicas y descripción de la vestimenta que llevaban el día de su desaparición para facilitar su localización.

Melani Maritza Amador fue vista con pantalón de mezclilla gris, playera blanca, sudadera negra y tenis blancos de plataforma. América Noemi Morales vestía pants azul y amarillo, sudadera negra con capucha, tenis gris con rosa y mochila azul. Melani Licona fue vista con sudadera negra abierta, pants azul marino y tenis blanco con negro.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/qn0vrdruzY — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 23, 2026

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La Fiscalía estatal pide a la ciudadanía que cualquier información que pueda ayudar a localizar a las adolescentes sea reportada a los canales oficiales de búsqueda. La Alerta Amber está diseñada para movilizar a la comunidad y a las autoridades en la búsqueda de menores de edad en riesgo.