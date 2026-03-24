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Activan Alerta Amber por la desaparición de tres adolescentes de 15 años en el Edomex

by EdiciónJuárez
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Autoridades del Estado de México activaron la Alerta Amber tras reportarse la desaparición de tres adolescentes de 15 años en los municipios de Toluca y Nezahualcóyotl durante marzo de 2026. Familiares y autoridades buscan con urgencia a las jóvenes, temiendo por su seguridad.

Las adolescentes reportadas como desaparecidas son Melani Maritza Amador Nieto, originaria de Nezahualcóyotl; América Noemi Morales Vilchis y Melani Licona Torales, ambas de Toluca. La Fiscalía del Estado de México difundió características físicas y descripción de la vestimenta que llevaban el día de su desaparición para facilitar su localización.

Melani Maritza Amador fue vista con pantalón de mezclilla gris, playera blanca, sudadera negra y tenis blancos de plataforma. América Noemi Morales vestía pants azul y amarillo, sudadera negra con capucha, tenis gris con rosa y mochila azul. Melani Licona fue vista con sudadera negra abierta, pants azul marino y tenis blanco con negro.

La Fiscalía estatal pide a la ciudadanía que cualquier información que pueda ayudar a localizar a las adolescentes sea reportada a los canales oficiales de búsqueda. La Alerta Amber está diseñada para movilizar a la comunidad y a las autoridades en la búsqueda de menores de edad en riesgo.

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