El futbolista argentino Lionel Messi visitó la Casa Blanca este jueves junto al plantel del Inter Miami, equipo que fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para celebrar la conquista de la MLS Cup 2025.

La ceremonia se llevó a cabo en Washington como parte de la tradición estadounidense de recibir en la residencia presidencial a los equipos campeones de las principales ligas deportivas del país. El Inter Miami obtuvo el título tras vencer a los Vancouver Whitecaps en la final del campeonato.

Durante el evento, Trump elogió la trayectoria de Messi y destacó el impacto que ha tenido en el fútbol estadounidense desde su llegada a la liga. El mandatario también mencionó que su hijo es admirador del futbolista argentino y recordó la presión que enfrentó al incorporarse al balompié de Estados Unidos, donde rápidamente logró el éxito con el club de Miami.

En la visita también estuvieron presentes varias figuras del equipo, entre ellas Luis Suárez, Rodrigo De Paul y el entrenador Javier Mascherano. Como parte del encuentro, el equipo y el presidente posaron para la tradicional fotografía oficial.

El evento también sirvió para resaltar el crecimiento del fútbol en Estados Unidos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que será organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

La visita de Messi a la Casa Blanca se dio después de que en 2025 el jugador fuera distinguido con la Medalla Presidencial de la Libertad, reconocimiento que no pudo recoger en ese momento debido a compromisos de agenda.

