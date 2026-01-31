Físicos de México y Estados Unidos trabajan en la instalación de equipos para la detección de muones en las entrañas de El Castillo, la majestuosa pirámide maya de 33 metros de alto que se ubica en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

El objetivo es descubrir si debajo de la subestructura hay otra más pequeña, donde se cree están los restos de Quetzalcóatl-Kukulcán.

Los muones son partículas naturales de radiación, que se encuentran en la atmósfera, que se aplican en investigaciones para obtener radiografías de pirámides, para detectar restos radiactivos para reparaciones de estructuras antiguas, como El Castillo en Chichén Itzá.

El Instituto de Física de la UNAM participa en el proyecto internacional NAUM (Muografía para usos Arqueológicos No Invasiva, por sus siglas en inglés) en el que esperan obtener una especie de “radiografía” del Castillo, en cuya alfarda norte anualmente se registra un fenómeno arqueo astronómico con la luz del Sol, atrayendo a miles de visitantes.

“Desde hace cinco años estamos trabajando para llegar a este momento: la instalación de los detectores de muones”, contó el científico Edmundo García Solís, de la Chicago State University, quien lidera el proyecto NAUM.

Acompañado del investigador mexicano, Arturo Alejandro Menchaca Rocha, indicó que desde esta semana llegaron a Yucatán para instalar los detectores de muones dentro de una de las cavernas que hay en las entrañas de El Castillo.

“Todo esto se hizo en dos fases: la Chicago State University envió los detectores al Instituto de Física de la Universidad Autónoma de México en 2025 y el 15 de diciembre pasado llegaron a Chichén Itzá y empezamos a tomar datos de base en el campamento de los arqueólogos”, informó.

García Solís habló del significado del proyecto para el mundo: Es la culminación de tener dos áreas completamente distintas, la arqueología y la física experimental de las energías para contribuir a la exploración de las entrañas de El Castillo”, ubicado en Chichén Itzá, el sitio arqueológico más visitada de México con 2.5 millones de turistas al año.

A su vez, Menchaca Rocha, destacó el esfuerzo de las universidades de México y Estados Unidos para la realización del proyecto internacional, que despejará muchos misterios sobre la pirámide maya que se construyó en el siglo XII d.C.

“La misión específica es explorar con los detectores de muones la estructura y el sistema eléctrico instalado en ese conjunto para que funcione como se espera”, agregó.

El científico mexicano, creador del detector de radiación cósmica para la Pirámide del Sol en Teotihuacán, explicó que los detectores de muones se quedarán varios meses en las entrañas del edificio prehispánico maya antes de conocer los resultados.

ElUniversal