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Operativo Enjambre en Tabasco: caen seis policías

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Como parte del primer Operativo Enjambre en Tabasco, seis policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron detenidos.

La Fiscalía General del Estado (FGET) informó que fueron detenidos Carmen “N”, Rubén “N”, Carlos “N”, Edi “N”, Francisco “N” y Joan “N”.

Detalló que el operativo se realizó en coordinación con integrantes de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca y la Fiscalía General de la República (FGR) como resultado de la colaboración institucional, labores de inteligencia y el trabajo conjunto entre autoridades estatales y federales.

Asimismo, la Fiscalía estatal explicó que el Operativo Enjambre tiene el objetivo de combatir la corrupción, la impunidad y posibles vínculos entre servidores públicos y estructuras criminales, como parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad.

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Reconoció la intervención de la FGR y de la FIRT Olmeca en la puesta en marcha del operativo y aseguró que continuará trabajando con rapidez, eficiencia y precisión, al reiterar que no se tolerará ningún acto de corrupción o hecho delictivo en el que se presuma la participación de personal servidor público.

Aristegui

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