Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), llevaron a cabo su programa de prevención del delito a estudiantes de los planteles del Colegios de Bachilleres, en los municipios de Meoqui, Saucillo, Camargo y Delicias.

La actividad denominada “Intervención para la prevención y protección de la seguridad de la comunidad educativa” se realizó con participación de padres de familia, tres visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y personal docente y administrativo del Colegio de Bachilleres.

El interés principal, es salvaguardar la integridad de los alumnos principalmente, bajo la detección de objetos no académicos que puedan significar algún riesgo para ellos, reafirmando el compromiso de la AEI al propiciar con esto entornos escolares sanos y seguros para todos los estudiantes de nuestro estado.

La actividad preventiva fue realizada a través de agentes caninos de la Unidad de Rastreo y Búsqueda, en conjunto con personal de GOECHI de la zona centro.