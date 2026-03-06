Don Goyo Fest celebrará el “cumpleaños” del Popocatépetl el 14 y 15 de marzo

El volcán Popocatépetl, conocido popularmente como “Don Goyo”, será celebrado con un festival cultural que se realizará los próximos 14 y 15 de marzo en la comunidad de Santiago Xalitzintla, en el municipio de San Nicolás de los Ranchos, Puebla.

El evento, denominado Don Goyo Fest, busca rendir homenaje al volcán y a las tradiciones de las comunidades que viven en sus faldas, donde desde hace generaciones se le considera un guardián espiritual y símbolo de fertilidad para las cosechas.

El Popocatépetl, cuyo nombre en náhuatl significa “montaña que humea”, es el segundo volcán más alto de México y uno de los más activos del país.

Como parte de la tradición, el 12 de marzo pobladores de la región realizan una ceremonia para celebrar el “cumpleaños” del volcán, durante la cual suben a la montaña para entregarle ofrendas como comida, música, cigarros, bebidas y hasta un traje de charro.

El festival programado para el fin de semana posterior busca acercar esta tradición a visitantes y turistas mediante actividades culturales, artísticas y recreativas. Entre ellas destacan bailes tradicionales, rituales dedicados a Don Goyo, presentaciones musicales y espectáculos folclóricos.

El sábado 14 de marzo el programa incluirá danzas regionales, la inauguración oficial con un ritual simbólico al volcán y la presentación de la Orquesta Sinfónica Típica del Estado de Puebla, además de conciertos musicales.

Para el domingo 15 se tiene prevista una carrera atlética de 11 kilómetros, exhibiciones de danza, espectáculos de lucha libre y música en vivo con artistas invitados.

Durante el festival también habrá actividades como camping, exhibición de globos aerostáticos, observación astronómica, gastronomía local y espacios culturales para toda la familia.