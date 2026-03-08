El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, formuló imputación en contra de Abisai R. B., por el delito de desaparición cometida por particulares, en perjuicio de Chantal Elizabeth A. A.

La audiencia de formulación se llevó a cabo el viernes 06 de marzo, en donde se solicitó por parte de la defensa del imputado, la duplicidad del término para la audiencia de vinculación o no a proceso penal.

Por lo anterior, el Juez conocedor de la causa penal, citó para el próximo jueves 12 de marzo, a las 9:00 horas, para la audiencia en la que resolverá su situación jurídica.

Cabe señalar que Abisai R. B., se encuentra vinculado a proceso penal por el delito de secuestro agravado en perjuicio de un masculino, desde septiembre del 2025, con la medida cautelar de prisión preventiva.

El Ministerio Público presentará elementos suficientes para demostrar que es presuntamente responsable del delito de desaparición de la mujer, con fundamento en los artículos 34 y 32, fracción I, de la Ley General en materia de Desaparición Cometida por Particulares.

En relación a ese hecho, la víctima: Chantal Elizabeth A. A., fue privada de su libertad el día 09 de mayo cuando se encontraba en el parque Che Guevara, en Nuevo Casas Grandes, en donde fue abordada por el presunto y llevada por la fuerza en una pick up Chevrolet de color verde, doble cabina.

La víctima fue localizada sin vida el 05 de febrero del 2025 en el predio conocido como El Willy, en el municipio de Casas Grandes.