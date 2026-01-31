La madrugada de este sábado 31 de enero de 2026 se registró un sismo de magnitud 4.8 en la escala de Richter, con epicentro a 55 km al este de Crucecita, municipio de Santa María Huatulco, en el estado de Oaxaca, de acuerdo con el reporte preliminar del SSN.

El movimiento ocurrió a las 03:58 horas (tiempo local), con profundidad de 37 kilómetros, en las coordenadas 15.76° N y 95.62° O, dentro del Golfo de Tehuantepec.

Habitantes de comunidades costeras como Huatulco y Salina Cruz reportaron haber sentido el temblor de forma leve a moderada, sin que se registrara pánico generalizado ni evacuaciones.

El evento no activó la alerta sísmica en la Ciudad de México u otras zonas del país, al no representar riesgo para áreas urbanas densamente pobladas.

La costa de Oaxaca es una de las regiones con mayor actividad sísmica en México, debido a la interacción entre las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica. Autoridades de Protección Civil mantienen monitoreo preventivo y recomiendan a la población:

Identificar rutas de evacuación

Revisar estructuras y viviendas

Mantener protocolos básicos de seguridad ante sismos

Hasta el cierre de esta nota, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas. El SSN continúa actualizando información ante cualquier réplica relevante.

