La Coordinación de Seguridad Vial da a conocer a la ciudadanía que con motivo de las labores de mantenimiento en la tubería que hará la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, a partir de mañana miércoles 8 de julio y durante los próximos 25 días hábiles, se implementará un cierre parcial de carriles sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari.

Dichos trabajos, que consistirán en la introducción de tubería y reposición de la superficie de rodamiento, se llevarán a cabo en un horario de 5:00 de la mañana a las 7:00 de la tarde, por lo que permanecerán cerrados los carriles de baja velocidad en un sentido de oriente a poniente, en el tramo que va de la avenida De las Torres a la calle Yepómera, frente al fraccionamiento Hacienda de las Torres.

Ante estas labores y con el propósito de prevenir incidentes y mantener una circulación ordenada en la zona, la Coordinación General de Seguridad Vial exhorta a los automovilistas a: