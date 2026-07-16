La Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, obtuvo una sentencia condenatoria de nueve años de prisión, dictada en contra de Roosevelt G. C., por el delito de fraude, que cometió en la compra venta de maquinaria agrícola.

En un juicio oral, un agente del Ministerio Público, demostró la responsabilidad penal del ahora sentenciado por hechos registrados en julio del año 2022, cuando por medio del engaño obtuvo un lucro indebido por la cantidad de 575 mil pesos.

De acuerdo con la investigación ministerial, en el mes de julio del 2022, Roosevelt G. C., logró, a través de la red social Facebook, que la víctima se contactara con él y ostentándose como representante de ventas y le hizo creer que tenía a un vendedor de la maquinaria agrícola que requería.

Así, hizo que la víctima le depositara la cantidad de 575 mil pesos a una cuenta, supuestamente propiedad de una moral, dedicada a la compra venta de maquinaria, lo que resultó falso.

Cuando la víctima hizo el depósito y acudió para llevarse la maquinaria, se percató que la cuenta a la que envió el dinero no era del propietario de la maquinaria sino del ahora sentenciado, quien orquestó la operación fraudulenta que realizó por medio de llamadas telefónicas y plataformas digitales desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Las indagatorias permitieron identificar al ahora sentenciado, determinando de donde hizo las llamadas recibidas por la víctima, y apoyados por información aportada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se estableció la acción fraudulenta.

Tras ser declarado penalmente responsable, en la audiencia de individualización de sanciones, recibió la sentencia que purgará en prisión, además, fue condenado a pagar más de medio millón de pesos por concepto de la reparación integral del daño.