La Fiscalía General de la República (FGR) identificó hasta junio de 2026 que Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, entregado previamente a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos delincuentes de alta peligrosidad, era el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López a territorio estadounidense en julio de 2024.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el periodista Ravelo sostuvo que Núñez Ojeda, cuyo nombre real sería Alejandro Ojeda Ávila, desempeñaba funciones estratégicas dentro del Cártel de Sinaloa y fue el encargado de trasladar a Zambada y a Guzmán López desde una pista clandestina en Culiacán hasta Santa Teresa, Nuevo México.

“Él, dentro del cártel de Sinaloa, tenía varias encomiendas, entre otras, era el coordinador de toda la flota aérea que operaba ‘Los Chapitos’, más o menos cerca de 60 aviones, para mover drogas en Centro, Sudamérica, México y Estados Unidos”, afirmó.

Ravelo señaló que la aeronave utilizada para el traslado tenía un historial de dos décadas de operaciones en México y contaba con modificaciones destinadas a evitar su detección por los sistemas de vigilancia. Indicó que el aparato “voló por el espacio aéreo mexicano durante 20 años, con toda una serie de alteraciones en sus componentes, con el objetivo de no ser detectado por los radares de las autoridades mexicanas”.

De acuerdo con la información presentada por la FGR este miércoles, el piloto fue detenido en febrero de 2025 durante un operativo en Culiacán y posteriormente enviado a Estados Unidos (sin extradición) por razones de seguridad nacional. Sin embargo, Ravelo cuestionó que durante los seis meses que permaneció bajo custodia en México no hubiera sido interrogado por su presunta participación en el traslado de Zambada.

“En realidad nunca fue interrogado sobre su verdadero papel en la entrega del Mayo Zambada, y me parece que esto fue una omisión, un error de la autoridad mexicana”, señaló.

El periodista explicó que la identificación posterior del piloto se construyó mediante peritajes de voz y huellas dactilares. Sin embargo, Ravelo sostuvo que el personaje ya contaba con antecedentes criminales documentados en expedientes de la propia institución. “Este personaje ya tenía antecedentes criminales y estaban registrados, obviamente, en distintas carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República”, señaló.

Relató que, al ingresar a territorio estadounidense, el operador aéreo solicitó autorización a la torre de control de Ciudad Juárez para cruzar el espacio aéreo, lo que permitió posteriormente realizar análisis periciales que derivaron en su identificación.

Asimismo, sostuvo que actualmente no aparece en los registros penitenciarios públicos de Estados Unidos porque se encontraría bajo resguardo de las autoridades de ese país. Según Ravelo, el ex operador aéreo “se acogió un programa como testigo colaborador” y estaría proporcionando información sobre operaciones de tráfico de drogas realizadas por vía aérea para el Cártel de Sinaloa.

Ravelo se refirió a una de los elementos consignados en el libro La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, que escribió junto con José Luis Montenegro. El periodista recordó que, de acuerdo con su investigación, la reunión en la que fue privado de la libertad Ismael Zambada habría sido coordinada por el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hoy con licencia y con un pedido de Estados Unidos para su detención con fines de extradición.

“Estamos hablando de Rocha Moya como una pieza central”, sostuvo sobre la reunión organizada en una finca donde posteriormente Zambada fue sometido y trasladado hacia la aeronave que lo llevó a Estados Unidos.

Ravelo recordó que la información presentada en su investigación incluye audios y otros elementos que señalan a Rocha Moya como participante en la organización del encuentro. Añadió que persisten interrogantes sobre si actuó por cuenta propia o con conocimiento de otras autoridades federales.

El periodista también cuestionó cómo la aeronave pudo despegar desde territorio nacional y abandonar el espacio aéreo mexicano sin ser detectada. “¿Cómo ese avión pudo llegar a México, despegar de esa pista clandestina, salir del espacio aéreo mexicano sin que la Secretaría de la Defensa Nacional lo hubiera ubicado?”, planteó.

Destacó que, tras dejar a Zambada y a Guzmán López en Estados Unidos, el piloto regresó a México y continuó operando en Sinaloa hasta su captura en 2025. “El piloto pudo regresar a México sin ningún problema y se afincó nuevamente en Sinaloa donde siguió delinquiendo hasta que fue detenido”, señaló.

Respecto al futuro judicial de Ismael “El Mayo” Zambada, consideró que todavía existe la posibilidad de que decida colaborar con las autoridades estadounidenses después de recibir sentencia. Afirmó que un eventual acuerdo de cooperación tendría relevancia debido al conocimiento que el fundador del Cártel de Sinaloa posee sobre las relaciones entre organizaciones criminales y actores políticos.

“Si alguien conoce la enciclopedia criminal de A a Z del crimen organizado y la relación política, pues es nada más y nada menos que el Mayo Zambada”, concluyó.

Aristegui