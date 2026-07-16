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Rinden homenaje a Marco Licón en sesión de consejo de la JMAS

by EditorJRZ
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Integrantes del Consejo de Administración de la Junta de Agua y Saneamiento rindió un homenaje al ex presidente de esta institución, Marco Licón Barraza al colocar su fotografía en la sala de presidentes de la JMAS.

Al colocar su fotografía oficial, en la pared de los presidentes de la JMAS, el presidente del Consejo de Administración, Rogelio Ramos, lamentó su partida y el corto tiempo que estuvo al frente de esta institución, tras el trágico accidente donde perdió la vida. Al recordar algunas anécdotas dijo que era un hombre que resolvía y solucionaba los problemas que la ciudadanía le presentaba de manera inmediata.

Por su parte, el director ejecutivo de la JMAS, Alberto Paredes, dijo que su legado permanecerá siempre en esta institución a pesar de haber dirigido solo siete meses la dependencia.

Los consejeros ciudadanos, reconocieron su trabajo a favor de las familias juarenses y su aportación a la JMAS.

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