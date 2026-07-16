El Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Robo con Imputado Desconocido, obtuvo la vinculación a proceso de Fernando Anastacio M. M., por los delitos de robo calificado, abuso sexual y secuestro exprés, cometido en perjuicio de dos mujeres empleadas de un establecimiento comercial en Ciudad Juárez.

En la continuación de la audiencia inicial, la representación social expuso suficientes datos de prueba para acreditar la probable responsabilidad del imputado en los mencionados delitos.

Las investigaciones ministeriales establecen que, el 01 de julio de 2026, aproximadamente a las 13:30 horas, Fernando Anastacio M. M., en compañía de otro hombre que hasta el momento no ha sido identificado, ingresaron a un local comercial ubicado sobre la calle Mezquite Blanco de la colonia El Mezquital, en donde se hicieron pasar por clientes y, con un arma de fuego, amagaron a dos mujeres que se encontraban al interior del lugar.

Exigieron a las víctimas arrodillarse, mientras que ellos tomaron el dinero de las ventas y les exigían los teléfonos celulares; por esto último, el imputado realizó tocamientos a ambas mujeres, insinuando que buscaba los aparatos telefónicos.

Al conseguir los teléfonos, exigió a las víctimas ingresar al baño del lugar, en donde les pidió despojarse de la ropa, para realizarles tocamientos y amenazar con violarlas.

Las mujeres víctimas, fueron encerradas en el baño, mientras los masculinos emprendieron la huida, creando afectaciones económicas y psicológicas.

Fernando Anastacio M. M., fue detenido el pasado 09 de julio, al cumplimentarle una orden de aprehensión en el Centro de Detención Provisional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en donde se encontraba por diverso delito.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, ratificó la prisión preventiva y fijo un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado hace un llamado a quienes pudiera haber sido víctimas de esta persona, para que se acerquen a la institución a interponer la denuncia correspondiente, pues se investiga su probable participación en otros delitos similares.