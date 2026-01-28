La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, presidida por el diputado Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, definió la terna de personas candidatas para ocupar la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), misma que será sometida a consideración del Pleno para la votación correspondiente, en un Periodo Extraordinario de Sesiones.

En este sentido se determinó por unanimidad que la terna sea conformada por los tres perfiles mejor calificados:

-Ada Miriam Aguilera Mercado con una calificación de 99.66.

-Flor Alejandra Corral Requejo con calificación de 96.66.

-Fryda Libertad Licano Ramírez con calificación de 93.99.

En la reunión se presentaron los resultados de las evaluaciones realizadas a las 18 personas aspirantes que participaron en el proceso de selección. Para la valoración se consideraron dos rubros principales: el desempeño durante la entrevista y la evaluación curricular, con un valor de 50% cada uno.

Cabe mencionar que las entrevistas llevadas a cabo los días 19 y 20 de enero en las instalaciones del Poder Legislativo, permitieron analizar aspectos como la claridad y estructura en la expresión de ideas, la capacidad para aportar propuestas objetivas e imparciales, las competencias necesarias para desempeñar cargos de mando medio o superior, así como el compromiso con el combate a la corrupción desde el cargo a desempeñar.

En cuanto a la evaluación curricular, se tomaron en cuenta el grado académico, la experiencia profesional y específica en la materia, la experiencia gerencial, así como la formación profesional adicional de cada una de las personas aspirantes.