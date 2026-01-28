martes, enero 27, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Define JUCOPO terna para elegir a la persona titular de la CEDH
PortadaTendencia

Define JUCOPO terna para elegir a la persona titular de la CEDH

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, presidida por el diputado Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, definió la terna de personas candidatas para ocupar la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), misma que será sometida a consideración del Pleno para la votación correspondiente, en un Periodo Extraordinario de Sesiones.

En este sentido se determinó por unanimidad que la terna sea conformada por los tres perfiles mejor calificados:
-Ada Miriam Aguilera Mercado con una calificación de 99.66.
-Flor Alejandra Corral Requejo con calificación de 96.66.
-Fryda Libertad Licano Ramírez con calificación de 93.99.

En la reunión se presentaron los resultados de las evaluaciones realizadas a las 18 personas aspirantes que participaron en el proceso de selección. Para la valoración se consideraron dos rubros principales: el desempeño durante la entrevista y la evaluación curricular, con un valor de 50% cada uno.

Cabe mencionar que las entrevistas llevadas a cabo los días 19 y 20 de enero en las instalaciones del Poder Legislativo, permitieron analizar aspectos como la claridad y estructura en la expresión de ideas, la capacidad para aportar propuestas objetivas e imparciales, las competencias necesarias para desempeñar cargos de mando medio o superior, así como el compromiso con el combate a la corrupción desde el cargo a desempeñar.

banner

En cuanto a la evaluación curricular, se tomaron en cuenta el grado académico, la experiencia profesional y específica en la materia, la experiencia gerencial, así como la formación profesional adicional de cada una de las personas aspirantes.

You Might Also Like

You may also like

Emite Protección Civil alerta preventiva por baja temperatura en Ciudad Juárez

Detienen en Juárez a sujeto acusado de asesinato en Guanajuato

Buscan impulsar SEECH y Tecmilenio profesionalización del talento educativo; firman convenio

Dará la UACJ bienvenida a nuevos alumnos este 30 de enero

Acompaña alcalde toma de protesta del nuevo Consejo Directivo del Consejo de...

Implementa la JMAS acciones de mantenimiento al sistema de drenaje de Villa...