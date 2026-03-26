Ciudad Juárez.– Un nuevo movimiento en la zona de mayor crecimiento inmobiliario de la ciudad ha encendido las especulaciones sobre la posible construcción de otro rascacielos. En un video reciente captado en las inmediaciones del Consulado de Estados Unidos y el centro comercial Las Misiones, se observa la instalación de una mega grúa justo a un costado de la imponente Torre Quórum.

Las imágenes muestran claramente cómo la estructura metálica comienza a elevarse, en lo que aparenta ser el arranque de una nueva etapa constructiva en el complejo. Este movimiento no ha pasado desapercibido, ya que ocurre mientras la torre principal entra en su fase más avanzada, lo que sugiere que el proyecto original podría estar cerca de concluir su primera etapa.

De acuerdo con la evidencia visual, la colocación de esta nueva grúa no corresponde a trabajos menores, sino a una operación de gran escala, lo que ha llevado a especular que se trataría del inicio de una segunda torre dentro del mismo desarrollo inmobiliario, consolidando así un posible conjunto vertical en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

La Torre Quórum, que ya domina el paisaje urbano en el sector de Las Misiones, ha sido considerada como un símbolo del crecimiento vertical de Ciudad Juárez. Su cercanía con el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez ha convertido el área en un punto estratégico para desarrollos de alto nivel.

De confirmarse, este nuevo desarrollo no solo transformaría aún más el skyline juarense, sino que consolidaría la zona como un auténtico corredor vertical de usos mixtos, marcando un antes y un después en la forma en que la ciudad crece y se proyecta hacia el futuro.