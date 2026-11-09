— El PRI está en la lona, pero podría llevarse buena tajada del pastel azul

–Sin dedazo Santi de la Peña podría quedarse sin candidatura

— El caso César Jáuregui: el PAN cierra filas

–Los panistas extrañaron a Maru, pero Bonilla llenó el vacío

En la sesión del Consejo Estatal del PAN celebrada el pasado sábado allá en chihuahuitas tierras, los mandones ya pusieron la mesa para 2027. Falta saber quién se sentará a comer, quién pagará la cuenta y a quién le tocará lavar los platos.

De entrada, el Consejo Estatal autorizó explorar alianzas. Traducido al idioma “grillo”: La gober Maru Campos, Daniela Álvarez y Luis Olmedo ya tienen permiso para tocar puertas en el PRI, y por qué no, hasta las de Movimiento Ciudadano y preguntar cuánto les cuesta ir juntos.

La alianza con el PRI para competir juntos en la próxima elección está prácticamente cocinada. La propuesta obtuvo 121 votos a favor y encendieron la luz verde para la negocia.

Los panistas ya entendieron desde hace mucho que solos no les alcanza para conservar la gubernatura y enfrentar a Morena. Así que aquellos que durante años se dedicaron a descalificar al PRI, ahora, de nueva cuenta, van a terminar compartiendo otra vez la misma mesa, la misma campaña y hasta las candidaturas.

Para el PRI será la mejor negocia, pues están en la lona y solos no les alcanza ni para algunas regidurías, así que Alejandro Domínguez y compañía deben estar brincado de gusto.

Seguramente en los próximos días conoceremos los acuerdos del PRIAN de quién encabeza qué, dónde cede cada partido y cómo explican esas cesiones a sus propios aspirantes.

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En la misma reunión también aprobaron la plataforma política panista rumbo al 2027, con temas como familia, seguridad, pacificación, reconstrucción institucional, prosperidad, infraestructura y desarrollo regional. Mucho papel y buenas intenciones, pero lo que realmente tendrá que demostrar el PAN es si puede traducir esos planteamientos en resultados de gobierno.

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Y propusieron el método ordinario para elegir la candidatura en la capital. Le pusieron freno a la designación directa y se recomendó recurrir a un método ordinario para elegir al candidato a la Presidencia Municipal. Es decir, que los aspirantes tengan oportunidad de competir y que no todo se resuelva desde palacio.

Todo parece indicar que el candidato no será el dos de palacio, Santi de la Peña. Ya veremos por quién se deciden los panistas de hueso azul. En contraste para Juárez todo apunta que será vil dedazo y muchos adelantan que viene la mismísima Daniela Álvarez como candidata a la alcaldía.

Vale destacar que, si finalmente se concreta la alianza con el PRI, el asunto podría complicarse todavía más para el blanquiazul, porque entonces también habrá que negociar posiciones con los tricolores.

Así que los aspirantes panistas juarenses harían bien en no echar todavía las campanas al vuelo. Podrán levantar la mano, organizar reuniones, tomarse fotografías y presumir cercanía con los mandones del partido, pero al final podrían encontrarse con que la decisión ya estaba tomada desde mucho antes.

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Al margen del tema de las alianzas, el Consejo también dejó una señal importante sobre la sucesión gubernamental, y es que la asistencia de Marco Bonilla fue importantísima luego del desafortunado golpe a su salud, al fin del día salió fortalecido con el respaldo político de los consejeros y con una imagen de unidad que intentó proyectar después de cuatro horas de deliberaciones.

El alcalde de Chihuahua con licencia, convertido ya en la principal carta panista para recuperar la gubernatura en 2027, pidió dejar de lado las aspiraciones personales y privilegiar el proyecto del partido.

La gran ausente a la reunión del Consejo fue la gobernadora Maru, lo que le permitió al candidato llenar el vacío que sentían los panistas desde las desavenencias debido a la detención de César Jáuregui.

Así que el reacomodo político dejó claro que el proyecto de Bonilla tiene un respaldo importante dentro de la estructura panista. Ahora habrá que ver si esa unidad aguanta cuando llegue la hora de repartir candidaturas y posiciones.

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Otro asunto que los azules llevaron a la mesa fue el caso de César Jáuregui Moreno. El Consejo acordó pronunciarse contra su permanencia en prisión y promover un desplegado en medios de comunicación para denunciar lo que consideran una persecución política.

El senador Mario Vázquez fue uno de los que defendió esa postura y calificó al exfiscal como un chivo expiatorio del régimen morenista.

Con esto, el PAN pretende convertir el caso Jáuregui en una bandera de confrontación con Morena. El problema es que una cosa es cerrar filas partidistas y otra muy distinta convencer a los ciudadanos de que el asunto debe convertirse en el principal argumento electoral.